Határozatlan időre lehúzta a rolót az elismert fehérvári étterem

Technikai okok miatt határozatlan ideig zárva tart a Böllér Boutique étterem – olvasható a vendéglátóhely közösséi oldalán közzétett bejegyzésben. Hogy pontosan mi áll az átmeneti leállás mögött, azt nem lehet tudni, jóllehet, kerestük az étterem tulajdonosát, de ennek kapcsán egyelőre nem sikerült utol érnünk. Az étterem átmeneti zárva tartása előtt sokan értetlenül állnak, hiszen nem olyan rég még afféle elismerés címén került a hírekbe.

A Böllér Boutique étterem átmenetileg nem kínál ilyen és ehhez hasonló finomságokat

Forrás: Turizmus.székesfehérvár.hu

Neves étteremkalauz fogalkozott az étteremmel

Alig egy hete számoltunk be arról, hogy a Gault&Millau étteremkalauz, amely szigorú szempontok szerint, szakértői gárdával értékelt néhány kiválasztott hazai éttermet, górcső alá vette a Böllér Boutique-t is, amelyről elismerően írt. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan újra nyit az étterem, hiszen egy sokak által kedvelt, különleges helyről van szó.

Fejér megyei éttermek, amelyek befejezték működésüket

Márciusban számoltunk be arról, hogy bezár a móri Öreg Prés Étterem – Volenter István és csapata a közösségi oldalon búcsúzott vendégeitől, támogatóitól. Pár hónappal később, júniusban írtuk meg, hogy bezár Dunaújváros egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Corso Étterem. A duol.hu írásából kiderült, hogy az étterem eladóvá vált, és az üzemeltetők július 1-jével más úton folytatják. Az eladás híre persze nem csupán egy gazdasági tranzakció – sokkal több annál. Egy közösség, egy generáció, egy életérzés búcsúzott vele. Júliusban ismét étterembezárásról érkezett hír: kiderült, hogy két és fél év után bezár az étterem, amelyet még a Michelin is méltatott, a vendégeknek ajánlva a helyet. Bár a tulajdonosok szívüket-lelküket beletették az étterembe, mint írják, a mai viszonyok között nem tudják tovább üzemeltetni a helyet. Közösségi oldalán a Füge étterem megható sorokkal búcsúzott vendégeitől.