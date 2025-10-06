Megrázó változás! Így néz ki a világsztár Esmeralda és José Armando (képek, videó)

​Az Esmeralda sorozat főszereplői, Leticia Calderón (Esmeralda) és Fernando Colunga (José Armando) szerelméért egy egész ország szurkolt. Sokan ma is a '90-es évek végén látott fiatal arcokra emlékeznek, de a színészek azóta már közel 60 évesek! Ismerje meg a főszereplőket akkor és most fotóit. ​A szappanopera története, egy vak, gyönyörű és kedves fiatal nő és egy gazdag család fia, José Armando szerelmének történetét dolgozza fel. A telenovella szinte minden háztartásba beköltözött, több millióan követték a 137 epizódból álló latin-amerikai sorozatot. Sőt, az Izaura TV-n még 2025-ben is megtehették a rajongók.

Esmeralda és José Armando szerelme minden akadályt legyőzött.

Fotó: TV csoport

​Esmeralda, az örök szépség

​Leticia Calderón színésznő gyermekkori álma volt a színészet, de egyik legnépszerűbb szerepe egyértelműen az Esmeralda volt, amely Kelet-Európában hatalmas sikert aratott. Az Esmeraldát játszó színésznő páratlan szépsége nemcsak a sorozat karaktereit, de a nézőket is elbűvölte. Hiába múlt el 57 éves, a mai napig gyönyörű. A sorozat óta feltűnt többek között A szerelem nevében, a Julieta és A szív parancsa című szappanoperákban is.

Leticia Calderón (Esmeralda) napjainkban, 57 évesen.

Forrás: Medios y media

Ha még több képre kíváncsi Magyarország kedvenc szappanopera főszereplőjéről, akkor semmiképpen se hagyja ki az Instagram-oldalát, ahol a színésznő még bikiniben is pózol a rajongói előtt. Bárcsak, mi is így néznénk majd ki 57 évesen! Leticia Calderón a minap az edzőteremből jelentkezett és megható, motiváló üzenettel jelentkezett. Ez annak fényében még inspirálóbb, hogy Down-szindrómás fia 2024-ben lediplomázott, bizonyítva, hogy nincs lehetetlen.

Szeretem azt aki vagyok, az utat amit megtettem. A ráncaim arról beszélnek, hogy mit szórakoztam, szerettem, sírtam, csókoltam. Imádom, hogy emlékeznek azokra a karakterekre, amiket csináltam, még akkor is, ha sok közülük 30 évvel ezelőtti is. Már nem vagyok ugyanaz, boldogabb, teljesebb és hálásabb vagyok az életemért, mint akkor voltam.



Pénzt gyűjtöttek a vak hősnek

​Esmeralda története örökre belénk ivódott: a lány, akit születésekor elcseréltek José Armandóval, és akinek szerelmét a társadalmi különbségek és főleg a vakság nehezítette. Olyannyira meghatotta a magyarokat a drámai pillanatokat magába hordozó történet, hogy sokan tömeges gyűjtésbe kezdtek Esmeralda szemműtétjére. A sorozat szinkronhangja egyébként Magyarországon Nyírő Beáta volt.