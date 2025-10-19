október 19., vasárnap

Bakancslista

40 perce

Érzelmek és nevetés mindenkor - teltház Kápolnásnyéken (galéria)

Címkék#Bakancslista#Topolcsányi Laura#Csajághy Laura Szabadtéri Színpad#teltház

Teltház előtt játszhatott szombaton este Hűvösvölgyi Ildikó és Bencze Ilona Kápolnásnyéken. Az idősotthonban újra találkozó egykori színésznők története nevetések és érzelmi viharok közepette elevenedett meg a színpadon.

Érzelmek és nevetés mindenkor - teltház Kápolnásnyéken (galéria)

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad téli előadássorozatának részeként került színre október 18-án, szombaton este Topolcsányi Laura: Bakancslista című vígjátéka Kápolnásnyéken, a Halász Gedeon Eseményközpontban. Teltház volt, sok nevetéssel, feszült várakozással és nem várt fordulatokkal, melyeket Hűvösvölgyi Ildikónak és Bencze Ilonának köszönhetett a velencei-tavi közönség.

Bakancslista vígjáték Káoplnásnyéken

Fotók: Kricsivics Antal / FMH

Az Őszi-Téli Pavilon következő előadására sem kell már sokat várni: november 21-én Amy Herzog: Nagyi! című darabja érkezik. 

