Érzelmek és nevetés mindenkor - teltház Kápolnásnyéken (galéria)
Teltház előtt játszhatott szombaton este Hűvösvölgyi Ildikó és Bencze Ilona Kápolnásnyéken. Az idősotthonban újra találkozó egykori színésznők története nevetések és érzelmi viharok közepette elevenedett meg a színpadon.
Fotó: Kricskovics Antal / FMH
A Csajághy Laura Szabadtéri Színpad téli előadássorozatának részeként került színre október 18-án, szombaton este Topolcsányi Laura: Bakancslista című vígjátéka Kápolnásnyéken, a Halász Gedeon Eseményközpontban. Teltház volt, sok nevetéssel, feszült várakozással és nem várt fordulatokkal, melyeket Hűvösvölgyi Ildikónak és Bencze Ilonának köszönhetett a velencei-tavi közönség.
Bakancslista vígjáték KáoplnásnyékenFotók: Kricsivics Antal / FMH
Az Őszi-Téli Pavilon következő előadására sem kell már sokat várni: november 21-én Amy Herzog: Nagyi! című darabja érkezik.