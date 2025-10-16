október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet

57 perce

Ez emberi? Saját lányát is megerőszakolta, súlyosbították a szörnyeteg büntetését

Címkék#segítség#család#székesfehérvári törvényszék

Súlyos ügy végére került pont nemrégiben: egy apa, aki élettársát terrorizálta éveken át, saját gyermekét is szexuálisan bántalmazta. A történet a Székesfehérvári Törvényszékről került Győrbe - a főügyészség közbelépésével súlyosították az erőszak miatti ítéletet.

Feol.hu

A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményben tárta fel, mi zajlott közel két évtizeden át egy család falai között: egy férfi élettársát rendszeresen ütötte, szidta, köpte és halállal fenyegette, miközben saját gyerekei mindezt végignézték. „A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, azonban a családja anyagi támogatását elhanyagolta. Eközben neki hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. A vádlott ittasan rendszeresen bántalmazta, trágár szavakkal szidalmazta, megöléssel fenyegette, többször leköpte élettársát. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Volt olyan is, hogy az éjszaka emiatt nem tudtak aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni” - áll a hivatalos közleményben. A nő nem mert tehát menekülni sem - félt.

erőszak
Saját lányát is megerőszakolta, súlyosbították a szörnyeteg büntetését
Forrás: feol archív

Ám, mint kiderült, a rettegésnek volt még sötétebb árnyalata is. A főügyészség szerint a férfi 2022 nyarától kezdve már a 14 éves, 2008-ban született lányát is erőszakkal kényszerítette szexuális együttlétekre, azzal zsarolva, hogy ha beszél, az egész családot megöli.

Első fokon a Székesfehérvári Törvényszék 17 éves fegyházbüntetést szabott ki, kizárva a feltételes szabadulás lehetőségét és minden gyerekekkel kapcsolatos munkától örökre eltiltva a vádlottat. A férfi és védője mégis enyhítésben reménykedett – felmentésért fellebbeztek. Az ügyész azonban súlyosbítást kért, a Győri Ítélőtábla pedig mostanra kimondta a végszót is: három évvel tovább marad fegyházban az a férfi, aki – a bíróság szerint – nemcsak a törvényt, de az emberi erkölcs legalapvetőbb szabályait is hosszú időn át megszegte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu