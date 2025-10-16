Ez emberi? Saját lányát is megerőszakolta, súlyosbították a szörnyeteg büntetését

A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményben tárta fel, mi zajlott közel két évtizeden át egy család falai között: egy férfi élettársát rendszeresen ütötte, szidta, köpte és halállal fenyegette, miközben saját gyerekei mindezt végignézték. „A vádlott féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni, azonban a családja anyagi támogatását elhanyagolta. Eközben neki hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. A vádlott ittasan rendszeresen bántalmazta, trágár szavakkal szidalmazta, megöléssel fenyegette, többször leköpte élettársát. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Volt olyan is, hogy az éjszaka emiatt nem tudtak aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. Az élettárs félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni” - áll a hivatalos közleményben. A nő nem mert tehát menekülni sem - félt.

Saját lányát is megerőszakolta, súlyosbították a szörnyeteg büntetését

Forrás: feol archív

Ám, mint kiderült, a rettegésnek volt még sötétebb árnyalata is. A főügyészség szerint a férfi 2022 nyarától kezdve már a 14 éves, 2008-ban született lányát is erőszakkal kényszerítette szexuális együttlétekre, azzal zsarolva, hogy ha beszél, az egész családot megöli.

Első fokon a Székesfehérvári Törvényszék 17 éves fegyházbüntetést szabott ki, kizárva a feltételes szabadulás lehetőségét és minden gyerekekkel kapcsolatos munkától örökre eltiltva a vádlottat. A férfi és védője mégis enyhítésben reménykedett – felmentésért fellebbeztek. Az ügyész azonban súlyosbítást kért, a Győri Ítélőtábla pedig mostanra kimondta a végszót is: három évvel tovább marad fegyházban az a férfi, aki – a bíróság szerint – nemcsak a törvényt, de az emberi erkölcs legalapvetőbb szabályait is hosszú időn át megszegte.