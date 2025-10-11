Székesfehérvári falatozó hódít a TikTokon – a híres gasztroinfluenszer sem bírt ellenállni

Erdődi Péter ma már fogalom a hazai gasztrotartalmak világában: saját stílusában, sallang nélkül mutatja meg, hol érdemes enni Magyarországon. Tesztjeiben nemcsak az ételek íze számít, hanem az is, milyen hangulatot és élményt kap az ember egy helyen. Képes ugyanazzal a lelkesedéssel beszélni egy sarki kifőzdéről, mint egy menő étteremről, és épp ez teszi hitelessé.

Legutóbb szülővárosába, Székesfehérvárra tért vissza, ahol a Maros falatozó napi menüjét kóstolta meg. A 3000 forintos ebédvideó ismét bizonyította, hogy a jó ételhez nem kell csillogás, elég egy tisztességes adag, házias íz és őszinte vélemény.

Erdődi Péter a TikTokon már közel 300 ezer követőt szórakoztat gasztrotesztjeivel.

Forrás: Erdődi Péter hivatalos facebook oldala

Erdődi Péter: a TikTok gasztrokedvence most Fehérváron kóstolt

A közel 300 ezer követővel rendelkező gasztroinfluenszer ezúttal hazatért: Fehérváron forgatott videója rövid időn belül több tízezres nézettséget ért el. A Maros falatozó napi menüje igazi, régi időket idéző ebédet kínál:

Frankfurti leves – tartalmas és sűrű, pont olyan, ahogy gyerekkorában szerette.

Sajttal töltött csirkemell tökmagos bundában, rizzsel és zöldséggel – kívül ropogós, belül szaftos.

Rántott csirkemáj petrezselymes burgonyával és termelői savanyúsággal – klasszikus, otthonos ízvilág.

A menü ára 3000 forint, ami levesből és egy főételből áll. Péter azonban kétféle főételt is megkóstolt, hogy teljes képet adjon az ajánlatról.

Hitelesség minden falatban

Erdődi Péter egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy a közösségi médiában szerinte a hitelesség a legfontosabb: „A néző azonnal érzi, ha valami nem őszinte.” A mostani videója pontosan ezt az egyszerű, természetes hangulatot hozza, semmi mesterkéltség, csak egy finom ebéd, őszinte reakciók és egy szerethető, helyi hangulat.

Érdekességek Erdődi Péterről Székesfehérvári születésű, vendéglátós családból származik, gyerekkorától közel volt az éttermi élethez.

TikTok-karrierjét biciklis futárként kezdte, mellette építette fel gasztrotartalmait.

Egy interjúban úgy fogalmazott: „a celebek kilencven százaléka önállóan életképtelen lenne a közösségi médiában” – ő ehelyett a hitelességben és a tartalomgyártásban hisz.

– ő ehelyett a hitelességben és a tartalomgyártásban hisz. Gyakran kap kritikát, hogy „csak bemegy az étterembe és eszik ingyen”, de hangsúlyozza: a videók mögött sok munka, előkészület és szerkesztés van.

A közétkeztetést is élesen bírálja, szerinte a menzakaják sok helyen gyenge minőségűek, és fontos lenne, hogy a gyerekek jó ételt kapjanak.

Erdődi Péter és a Maros falatozó – ha a menünek lelke van

A fehérvári látogatás újabb példája annak, hogy a TikTokon nem csak a drága éttermek hódíthatnak. Egy kedves, családias falatozó is könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, ha valaki őszintén, sallang nélkül mutatja be.