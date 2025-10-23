október 23., csütörtök

Ér siratni egy lakást?

Címkék#költözés#jó reggelt#búcsú

Déri Brenda

Fájdalmas a búcsú, sokkal fájdalmasabb, mint ahogy azt gondoltam volna. A valamitől való elköszönés és a változás mindig azt jelenti, hogy valami új, valami ismeretlen és remélhetőleg valami jobb vár rád. Ugyanekkor arról kevesebb szó esik, hogy milyen fájdalmas tud lenni az elengedés és az, hogy átadjuk a teret annak a valami újnak. Közel 5 évig éltem az előző lakásomban előbb az egyes számú kutyagyerekkel, majd később a férjem és a kettes számú kutyagyerek is csatlakozott. Nemrég azonban elköszöntünk tőle örökre, mert eljött az ideje annak, hogy továbblépjünk és megtaláljuk a nagybetűs közös álomotthonunkat. A költözés óta eltelt már néhány hét és ahogy telik az idő, úgy hiányzik egyre jobban a kis lakás, a szomszéd néni, a sarki kisbolt és az ott, minden bájával és bajával együtt.

 

