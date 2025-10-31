október 31., péntek

Történelmi múlt

1 órája

Emléktáblát avattak Szabadbattyánban

Címkék#emléktábla#Polyák István Vilmos#Mayer László

A nagyközség történelmi múltja és a Batthyány család emléke előtt tisztelegve emléktáblát avattak október 31-én azon a helyen, ahol egykor az ország egyik legjelentősebb főnemesi családjának a kastélya állt Szabadbattyánban.

Tóth Sándor
Emléktáblát avattak Szabadbattyánban

Fotó: Tóth Sándor

Az emlékállítás kezdeményezője Nagy József köszöntő beszédét követően Mayer László helyettes-esperes, plébános szentelte meg az emléktáblát, amelyet Polyák István Vilmos grafikus- és festőművész készített.

 

