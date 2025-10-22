október 22., szerda

Lelketlenek

50 perce

Újszülött babája mellől lopták el az édesanya táskáját és pénzét

Címkék#eltűnt#lopás#parkoló

Pórul járt egy édesanya, aki a néhány napos babájával tért haza a kórházból. Eltűnt személyes holmijuk és illetéktelen kezébe jutott a bankkártyája.

Déri Brenda
Újszülött babája mellől lopták el az édesanya táskáját és pénzét

Eltűnt személyes holmija a kórház parkolójából egy friss anyukának. 

Forrás: Feol archívum

Néhány napos gyermekével tért haza az édesanya és az édesapa a Szent György Kórházból, ám a nagy sietség hevében a parkolóban felejtették személyes cuccaikat, egészen pontosan egy bőröndöt és egy táskát. Hazaérve vették észre, hogy azok ott maradhattak, így az apuka visszament, de mire odaért már eltűnt személyes holmijuk. Közben az anyuka a kórháztól kért segítséget, abban bízva, hogy hátha valaki leadta a táskákat a portán, de hiába. Többen azonban látták, hogy a cuccok egy ideig érintetetlenül álltak, aztán valaki hirtelen elvitte őket. Később pedig 23 ezer forint költött egy online webáruházban a benne lévő bankkártyával az eltulajdonító. 

Eltűnt személyes holmi
Eltűnt személyes holmija a kórház parkolójából egy friss anyukának. 
Forrás: Feol archívum

Eltűnt személyes holmija a kórházból hazatérő édesanyának

– Miután láttam a tranzakciókat egyből hívtam a bankot, hogy letiltassam a kártyámat. De később még próbálkoztak vele fizetni, mert arról is kaptam értesítést, hogy meghiúsult a próbálkozás – mondta lapunknak az édesanya.

Érdeklődtünk a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, hogy érkezett e bejelentés az ügyben, melyre azt a választ kaptunk, hogy eddig még nem. Az édesanya ugyanakkor azt mondja, hogy már hétvégén felvette a kapcsolatot a hatóságokkal, akik tanácsára a honlapjukon kitöltött egy bejelentőűrlapot, melyben részletezte, hogy mi történt.

Kamerák rögzíthették az esetet

Hozzátette, a bankkártya mellett, számos személyes okirat, dokumentáció, illetve babacuccok voltak a táskákban, amelyekre nagy szüksége lenne. Így reméli, hogy hamarosan kézre kerítik a tettest. Úgy tudja, hogy a környéken több térfigyelő kamera is található, ami rögzíthette a lopást.

Mit tehetek eltűnt személyes holmi esetén? Erről a police.hu oldalán talál részletesebb leírást.


 


 


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
