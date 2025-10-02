50 perce
Elismerést kapott a polgárőr, aki megtalálta a 8 éves nádasdladányi kisfiút
Ünnepélyes állományülést tartott a napokban a Polgárdi Rendőrőrs, melyen elismerést vehetett át Fa Jenő polgárőr, amiért megtalálta a nemrég eltűnt nádasdladányi kisfiút.
Még szeptember 23-án tűnt el egy 8 éves nádasdladányi kisfiú, Dominik. Egyes információk szerint a kisfiú futóbiciklijével indult útnak otthonról édesanyja tudta nélkül. Majd miután az édesanya észrevette, hogy eltűnt gyermeke azonnal bejelentést tett a rendőrségen, akik több egységgel siettek a helyszínre és kezdték meg az eltűnt kisfiú felkutatását.
A nádasdladányi polgárőr hamar megtalálta az eltűnt kisfiút
Fa Jenőt a polgárőrség vezetője értesítette, aki a hívás után szintén a helyszínre érkezett, a területet előbb autóval, majd gyalog térképezte fel. Végül gyalogos útja során találta meg Dominikot a régi mázsás háznál, akit aztán a rendőrséggel együtt hazavitt és átadott az édesanyának – tudtuk meg a polgárőrtől.
Az eltűnt 8 éves gyermek gyors felkutatásában szerzett kiemelkedő érdemeiért Milus Gábor rendőr ezredes, Székesfehérvár Megyei Jogú Város rendőrkapitánya elismerő oklevelet adott át Fa Jenőnek.
Rendőrök, polgárőrök és egy nyomkövető kutya kereste a nádasdladányi kisfiút
