Előrefutás

Gombor Lili

Másfél hónapja még könnyű nyári ruhában, hideg üdítőt szomjazva igyekeztem hazafelé, miközben az üzletek kirakatában már az őszi dekoráció figyelmeztetett, élvezzem ki a jó időt, mert hamarosan beköszönt a borongós őszi időjárás. De éppen ez utóbbi miatt ügyet sem akartam vetni a dologra, eljön mindennek a maga ideje, így a legkevésbé sem volt kedvem a nyár közepén műanyag tököket, mackós bögrét és polár takarót válogatni a boltokban, jóllehet, választék volt bőven. Most hogy eljött ennek is az ideje, úgy érzem magam, mint aki lemaradt valamiről, hiszen október van, de az őszi holmikból már csak a kiárusított maradék árválkodik az üzletekben, melyek polcai tömve vannak a karácsonyi holmikkal. A rutinosak már tudják, hogy az üzletek közti verseny értük van, s élnek is a lehetőséggel: nyáron dísztököt, ősszel rénszarvast, szenteste pedig húsvéti tojást vásárolnak, mindenki más pedig úgy érzi, még meg sem érkezett, már el is késett. A kérdés csak az: mivel.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
