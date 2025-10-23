Elismerések
46 perce
Rájuk büszke most Fejér megye
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben elismerésben részesíti a jelenkor legjobbjait az 1956-os megemlékezések apropóján. Szerdán tartották meg ezen év forradalomhoz kapcsolódó ünnepségét, ahol átadták a szokásos elismeréseket.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartott megemlékezést a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán Székesfehérváron. Nemzeti ünnepünk alkalmat ad arra is, hogy a jelenkor legjobbjai elismerésben részesüljenek. – kezdődik a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzése weboldalukon.
Elismerést vehettek át többek között:
- Huszár Zsolt tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője,
- Góra Zoltán tűzoltó altábornagy,
- Imre Zoltán Ferenc tűzoltó törzsőrmester,
- Berkes Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester
- Truckeszitz Anita tűzoltó százados, a Humán Szolgálat kiemelt főelőadóját,
- Katona Helga tűzoltó százados, a katasztrófavédelmi hatósági osztály kiemelt főelőadója
- Béres József tűzoltó törzsőrmester, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
- Kővári Csaba tűzoltó őrmester, a műszaki osztály gépjárművezetője
- Zándoki-Zeiss Andrea Zitát, a költségvetési osztály előadója
- Winkler Sándor tűzoltó alezredes, a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott kirendeltségvezetője,
- Kovács István tűzoltó őrnagy, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztály kiemelt főelőadója,
- Szöllősy Kornél tűzoltó főtörzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka,
- Szemler Szabolcs Géza tűzoltó őrnagy, a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja
Részletek a kitüntetésekkel kapcsolatosan itt olvashatóak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre