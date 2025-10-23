október 23., csütörtök

Elismerések

46 perce

Rájuk büszke most Fejér megye

Címkék#Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#ünnepünk#tisztelet

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben elismerésben részesíti a jelenkor legjobbjait az 1956-os megemlékezések apropóján. Szerdán tartották meg ezen év forradalomhoz kapcsolódó ünnepségét, ahol átadták a szokásos elismeréseket.

Feol.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartott megemlékezést a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán Székesfehérváron. Nemzeti ünnepünk alkalmat ad arra is, hogy a jelenkor legjobbjai elismerésben részesüljenek. – kezdődik a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzése weboldalukon.

elismerés
Többen vehettek át elismerést kiemelkedő munkájuk és elköteleződésükért.
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Elismerést vehettek át többek között:

  • Huszár Zsolt tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, 
  • Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, 
  • Imre Zoltán Ferenc tűzoltó törzsőrmester, 
  • Berkes Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester
  • Truckeszitz Anita tűzoltó százados, a Humán Szolgálat kiemelt főelőadóját, 
  • Katona Helga tűzoltó százados, a katasztrófavédelmi hatósági osztály kiemelt főelőadója
  • Béres József tűzoltó törzsőrmester, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 
  • Kővári Csaba tűzoltó őrmester, a műszaki osztály gépjárművezetője 
  • Zándoki-Zeiss Andrea Zitát, a költségvetési osztály előadója
  • Winkler Sándor tűzoltó alezredes, a dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott kirendeltségvezetője,
  • Kovács István tűzoltó őrnagy, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztály kiemelt főelőadója,
  • Szöllősy Kornél tűzoltó főtörzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka, 
  • Szemler Szabolcs Géza tűzoltó őrnagy, a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja

Részletek a kitüntetésekkel kapcsolatosan itt olvashatóak.

 

 

