Urbex

39 perce

Nem hiányzik senkinek? – friss műszaki vizsgás Suzuki vesztegel Agárd határában

Agárd határában, a az Őrház utca, és a Balatoni út sarkán áll hetek óta egy Suzuki Swift. Az elhagyatott autó hónapok óta vesztegel a település határában.

Szabó Zsolt
Hetek óta áll egy helyben az elhagyatott autó Agárd határában.

Fotó: FMH

Igen sok elhagyatott autó található Magyarországon, valamint Fejér vármegyében is. Korábban több cikket is készítettünk a témával kapcsolatban, többek között az abai Fiat Seicentoról, és annak székesfehérvári "testvéréről", valamint a csóri Opel Astráról is. Az elmúlt hónapokban most egy kései évjáratú 2002-es, második generációs Suzuki Swiftet kaptunk lencsevégre. Az autó több hete áll Agárd határában, és mint mindegyik elhagyatott autó, itt is sok kérdés merül fel. Az autó rendszámát lekérdezve igen furcsa, hogy az autó augusztusban átment a műszaki vizsgán, ehhez képest úgy tűnik nem kell senkinek a rendkívül megbízható, magyar gyártású, az autós köznyelvben "ősmagyar" Suzuki Swift. A gépjárművet közelebbről megnézve valószínűleg mégis csak műszaki hiba miatt hagyhatta magára a tulajdonos, mert első ránézésre egészen egyben van a ráncfelvarrás utáni, 2002-es példány. 

elhagyatott autó
Fotó: FMH

Hiába elnyűhetetlen a technika ezek a Suzuki Swift típushibái, ami miatt magára hagyhatták az elhagyatott autót

A Suzuki Swift ezen generációja gyakorlatilag a rendszerváltás utáni Magyarországot a szocialista autók után "nyugati" gépekre ültette. 1992-től kezdték el gyártani Esztergomban egészen 2003-ig, és szinte egy csapásra óriási siker lett az új autók piacán, hiszen akkoriban ez volt a legolcsóbb szalonautó. A rendkívül megbízható konstrukciónak azonban van egy hatalmas ellensége, mégpedig a rozsda, ami miatt az autó leggyengébb pontja a futómű bekötési pontok, amely ha sokszor volt javítva eléri azt az állapotot, hogy a lakatos már nem is vállalja az autó javítását, mert már nem tudja hova hegeszteni az autó futóművét. Emellett korrózió szempontjából a taposók, és a küszöbök is igen érzékeny pontja az autónak.

 

 

 

