10 év könyörgés után, végre elbontották az életveszélyes épületet

Nem túl nagy forgalmat bonyolít, de azért mégiscsak jönnek-mennek az utasok a Bodajki Vasútállomáson, sőt, nem is olyan ritkán zarándokvonat is megáll a kedves pályaudvaron, hogy a zsoltárokat éneklő, imádkozó keresztények eljuthassanak a kisbazilikába. Bodajk lakosai, az utazóközönség tagjai, és a zarándokok is egy romos, gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő épület mellett haladtak el az elmúlt években, és ahogy telt-múlt az idő, a resti állapota egyre romlott. A polgármester majdnem egy évtizede jelezte a problémát a MÁV felé.

Tető nélkül, omladozó falakkal áll már hosszú ideje a régi resti. Az életveszélyes épület bontását közel tíz éve kéri az önkormányzat, és most három nap alatt elkészült a munka

Forrás: Önkormányzat

Tíz év könyörgés, 3 nap bontás

– Még 2016. április 18-án írtam először a MÁV akkori vezérigazgatójának a Bodajki Vasútállomás mellett található, és már akkor is méltatlan állapotban lévő resti épületének elbontása ügyében. Azt a kérést az évek során még számos levél követte, és pár éve csatlakoztak a kérelmezők közé civil szervezetek és magánszemélyek is, de mind hiába, egészen idáig. Nemrégiben 3 nap alatt elvégeztette a bontási munkát a MÁV, egy vállalkozót megbízva. Meg is köszöntük a vasúttársaságnak, hogy teljesítették a kérésünket – fogalmazott Wurczinger Lóránt.

A természet már visszavette a resti épületének elhódított területet

Forrás: Önkormányzat

Életveszélyes volt már az épület

A város közösségének és vezetőjének kérése egyáltalán nem volt alaptalan, ugyanis a resti szebb időket is megtapasztalt épületén már régóta nem volt tető. A falak állandóan áztak, az ablakokat bedobálták, a vakolat lemállott és egyre magasabbra nőttek a fás szárú növények, amik a padlóból nyújtózkodtak a fény felé.

Az állomás épülete is jobb időkre vár

A resti épületét elbontották, a helyén csak sima föld van, amit csikósra húztak a markoló kanalának acél fogai. Így már csak két épület maradt az állomáson. Egy klasszikus vasúti raktár épület és persze maga a vasútállomás, a forgalmi irodával, a váróteremmel, és a vizesblokkokkal. Kedves kis épület, megnyerő az utazóközönséget fogadó frontja éppúgy, mint a város felől érkezőket köszöntő hátulja, ám az elmúlt közel 100 éve rajta is meglátszik. Kis befektetéssel sokat lehetne javítani az állapotán, ám amíg ez nem következik be, az állomás épülete jobb időkre vár, szenderegve.