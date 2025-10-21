2 órája
10 év könyörgés után, végre elbontották az életveszélyes épületet
Figyelemfelkeltő szalagokkal vették körbe a Bodajki Vasútállomás romos resti épületét. Már régóta nem csak az a baj, hogy a szemét szúrja a város közösségének és az utazóközönségnek, hanem az, hogy életveszélyes állapotban van az épület. Most a földdel tette egyenlővé azt a MÁV.
Nem csak a vakvágányra vezetett pihenő szerelvények állnak az állomáson, hanem az idő is
Fotó: PJD
Nem túl nagy forgalmat bonyolít, de azért mégiscsak jönnek-mennek az utasok a Bodajki Vasútállomáson, sőt, nem is olyan ritkán zarándokvonat is megáll a kedves pályaudvaron, hogy a zsoltárokat éneklő, imádkozó keresztények eljuthassanak a kisbazilikába. Bodajk lakosai, az utazóközönség tagjai, és a zarándokok is egy romos, gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő épület mellett haladtak el az elmúlt években, és ahogy telt-múlt az idő, a resti állapota egyre romlott. A polgármester majdnem egy évtizede jelezte a problémát a MÁV felé.
Tíz év könyörgés, 3 nap bontás
– Még 2016. április 18-án írtam először a MÁV akkori vezérigazgatójának a Bodajki Vasútállomás mellett található, és már akkor is méltatlan állapotban lévő resti épületének elbontása ügyében. Azt a kérést az évek során még számos levél követte, és pár éve csatlakoztak a kérelmezők közé civil szervezetek és magánszemélyek is, de mind hiába, egészen idáig. Nemrégiben 3 nap alatt elvégeztette a bontási munkát a MÁV, egy vállalkozót megbízva. Meg is köszöntük a vasúttársaságnak, hogy teljesítették a kérésünket – fogalmazott Wurczinger Lóránt.
Életveszélyes volt már az épület
A város közösségének és vezetőjének kérése egyáltalán nem volt alaptalan, ugyanis a resti szebb időket is megtapasztalt épületén már régóta nem volt tető. A falak állandóan áztak, az ablakokat bedobálták, a vakolat lemállott és egyre magasabbra nőttek a fás szárú növények, amik a padlóból nyújtózkodtak a fény felé.
Az állomás épülete is jobb időkre vár
A resti épületét elbontották, a helyén csak sima föld van, amit csikósra húztak a markoló kanalának acél fogai. Így már csak két épület maradt az állomáson. Egy klasszikus vasúti raktár épület és persze maga a vasútállomás, a forgalmi irodával, a váróteremmel, és a vizesblokkokkal. Kedves kis épület, megnyerő az utazóközönséget fogadó frontja éppúgy, mint a város felől érkezőket köszöntő hátulja, ám az elmúlt közel 100 éve rajta is meglátszik. Kis befektetéssel sokat lehetne javítani az állapotán, ám amíg ez nem következik be, az állomás épülete jobb időkre vár, szenderegve.
Addig üti, amíg meleg
A bodajkiak, illetve a település polgármestere vérszemet kapott, amikor közel egy évtizedet követően megtette a megfelelő lépéseket a MÁV, ezért Wurczinger Lóránt újra a vasúttársasághoz fordult.
– Nemrégiben egy kilenc és fél éves folyamatnak az eredményét ünnepelhettük, úgymond, amikor elbontották a resti épületét. Ezen az eredményen felbuzdulva ismét klaviatúrát ragadtam, hiszen itt van ez a szép architektúrájú, harmincas években épült vasútállomás épület, ami szintén nincs jó állapotban. Arra kértem levélben a MÁV központot, hogy legyenek szívesek egy kis pénzt fordítani ennek az épületnek a megóvására, felújítására – fogalmazott a polgármester, aki titkon bízik abban, hogy nem kell újabb évtizedet várni a MÁV közbenjárására.