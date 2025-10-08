október 8., szerda

Kóbor lélek

2 órája

Életveszély a 81-es főúton, Fehérvár térségében

Székesfehérváron a Móri út legvégén a 81-es főút kezdetén egy egy magányos kutya kóborol a számtalan sáv között.

Feol.hu
Forrás: FMH

A jelenléte minimum életveszély a közlekedők számára éppúgy, mint a kitaszított vagy szökésben lévő lénynek. Mielőbb érdemes lenne biztonságos helyre vinni akár a gazdájának, ha van akár a gyepmesteri szolgálatnak.

 

