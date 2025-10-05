Életet mentett egy tanítónő Seregélyesen

Az a nap is ugyanúgy telt, mint korábban bármelyik a Seregélyesi Baptista Általános Iskolában. Angelika (a tanítónő kérésére vezetéknevét nem írjuk le), korábban Kárpátaljáról költözött Magyarországra, szeptembertől dolgozik az oktatási intézményben, tanítónő az alsó tagozatban. Aznap délben vette át az első osztályos gyerekeket, és kísérte őket át a közelben lévő étkezdébe. Az egyik kislányra különösen figyelni kell, mert súlyos allergiája miatt nem eheti ugyanazt, mint a többiek. Neki otthon külön főznek, az ételt pedig hűtőben tartják ebédidőig. Mégsem az allergia okozta a bajt. A kis elsős kislány valószínűleg félrenyelt, mert egyik pillanatról a másikra fuldokolni kezdett.

Aki gyerekekkel foglalkozik, annak ismernie kell az életmentés alapvető fogásait (képünk illusztráció!)

Forrás: Mesterséges intelligencia által készített kép

– Arra lettünk figyelmesek a többi pedagógussal együtt, hogy a kislány felugrott, a torkához kapott és kiabálni kezdett – emlékezett vissza a drámai pillanatra Angelika. – Én nem láttam az arcát, de aki igen, később azt mondta, vörös-lilás színre változott a bőre. Másodpercek teltek csak el, én azonnal a Heimlich-féle fogást alkalmaztam. Szerencsére a második, harmadik fogásnál sikerült eltávolítani az idegen anyagot. Minden jelenlévő felnőtt egybehangzóan azt állította, hogy nagyon nagy szükség volt a beavatkozásra.

A kislánynak hatalmas szerencséje volt, hiszen Angelika éppen néhány nappal korábban a közösségi média felületén végignézett egy videót, amely egy hasonló életmentésről szólt és ismertette a Heimlich-féle műfogás alkalmazásának technikáját. Ha azt nem látja, lehet, hogy nagy baj történt volna abban az étteremben. Kereskedő Emőke szociális lelki gondozó, idősügyi szakértő idősgondozók képzésében is részt vesz.

Egy mozdulat, amely életet menthet

Forrás: 123rf.com

– A Heimlich-féle műfogás ismerete életet menthet, hiszen egy hirtelen félrenyelés vagy légúti elzáródás bárkivel, bármikor megtörténhet – erősítette meg véleményünket a szakember. – Azonnali beavatkozás nélkül akár néhány perc alatt végzetes lehet a helyzet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy mindenki, nem csak egészségügyi dolgozók, hanem családtagok és gondozók is megtanulják a helyes technikát. Idősgondozók képzése során kiemelt figyelmet fordítunk erre, hiszen számukra a mindennapi munka során különösen nagy eséllyel adódhat olyan helyzet, amikor gyorsan és határozottan kell cselekedni.

Maga Heimlich utoljára éppen egy idősotthonban, lakótársán alkalmazta a fogást. Amennyiben a hát ütése nem sokat ér, ha valaki fuldoklik, helyette a szegycsont alatt ökölbe szorított kézzel végzett fogás segíthet bármilyen légúti akadály miatt fellépő köhögés, fulladás esetén. A Heimlich-fogás lényege, hogy az elsősegélynyújtó a fuldokló mögé állva, két kezét összekulcsolja a másik hasának felső részén, és a kezeit hirtelen hátra és felfelé rántva összepréseli a tüdőt. Az így kiáramló levegő kilöki a félrenyelt tárgyat, vagy anyagot. Az egyszerű, de már rengeteg esetben életet mentett mozdulatot egyébként 1974-es kifejlesztőjéről, a 2016-ban elhunyt Henry Heimlich amerikai doktorról nevezték el. Két éven át kutatott, mire sikerült olyan műveletet kidolgoznia, amit a hatóságok, a légitársaságok és a vendéglátóipari szövetségek is elfogadtak és alkalmaztak. Heimlich egyébként azt mondta róla, az a legjobb az egészben, hogy bárki menthet vele életet.

Érdekesség, hogy ismerik a fogást filmsztárok is: Woody Allen Heimlich-manőverrel mentette meg egy barátja életét egy New York-i étteremben, Clint Eastwood pedig egy golfmeccsen tette ugyanezt. Ám a Feol számára Angelika a nagyobb hős!