október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye!

2 órája

Élet a komfortzónán túl: első lépés az álmaid felé

Címkék#komfortzóna#élet#kedv#szótár#futás#maraton#edzés#mosoly

Kecskés Zoltán

Rohanó világunkban a legtöbb ember már a sarkon átmegy a túloldalra, mert siet, és arra sincs ideje, hogy visszamosolyogjon vagy megkérdezze: „Hogy vagyunk ma?” A komfortzónán túlra meg nem is vágynak. Én is ilyen voltam, ám az elmúlt hónapok megtanítottak: az igazi élet ott kezdődik. A maratonra való felkészülés nem csak fizikálisan edzett meg, de egy olyan utat is bejártam, amitől kiegyensúlyozottabb és figyelmesebb lettem. A „lehetetlen”, a „nincs kedvem” és a „ráérünk” szavakat pedig örökre kiírtam a szótáramból. Sokan dobálóznak ezekkel a kifejezésekkel, jellemzően azok, akik a megszokott, kissé unalmas életükben ragadtak. A lehetőség pedig mindenkiben ott van: lépj ki és tedd meg! Az elején lehet, hogy fájni fog, és közben lesznek, akik le akarnak beszélni, de a végén még ők is, és ami a legfontosabb, te is felnézel majd magadra. A pillanatod elérkezett, ragadd meg és élj vele!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu