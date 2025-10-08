Élet a komfortzónán túl: első lépés az álmaid felé

Rohanó világunkban a legtöbb ember már a sarkon átmegy a túloldalra, mert siet, és arra sincs ideje, hogy visszamosolyogjon vagy megkérdezze: „Hogy vagyunk ma?” A komfortzónán túlra meg nem is vágynak. Én is ilyen voltam, ám az elmúlt hónapok megtanítottak: az igazi élet ott kezdődik. A maratonra való felkészülés nem csak fizikálisan edzett meg, de egy olyan utat is bejártam, amitől kiegyensúlyozottabb és figyelmesebb lettem. A „lehetetlen”, a „nincs kedvem” és a „ráérünk” szavakat pedig örökre kiírtam a szótáramból. Sokan dobálóznak ezekkel a kifejezésekkel, jellemzően azok, akik a megszokott, kissé unalmas életükben ragadtak. A lehetőség pedig mindenkiben ott van: lépj ki és tedd meg! Az elején lehet, hogy fájni fog, és közben lesznek, akik le akarnak beszélni, de a végén még ők is, és ami a legfontosabb, te is felnézel majd magadra. A pillanatod elérkezett, ragadd meg és élj vele!