október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss adatok

1 órája

Székesfehérvár továbbra is élen jár a biohulladék gyűjtésében

Címkék#komposzt#konyhai élelmiszerhulladék#Székesfehérvár

A legfrissebb adatok szerint Székesfehérvár továbbra is élen jár a szelektív hulladékgyűjtésben. Az élelmiszerhulladék most már szinte minden tömbházas övezetben külön gyűjthető, hogy energiává és komposzttá váljon.

Feol.hu
Székesfehérvár továbbra is élen jár a biohulladék gyűjtésében

Székesfehérvár tömbházas övezeteiben az élelmiszer hulladékot már külön gyűjtik: az 5 literes konyhai és 120 literes barna edényekből biogáz készül, a maradék pedig komposztként hasznosul

Fotó: FMH-archív (Pesti Tamás)

Több mint másfél év telt el azóta, hogy Székesfehérvár csatlakozott a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék szelektív gyűjtéséhez. A program 2024 februárjában indult el, amikor a város három lakótelepén – a Tóvárosban, a Palotavárosban és a Szedreskerti lakónegyedben – megkezdődött a háztartási biohulladékok begyűjtése a Depónia Nonprofit Kft. szervezésében. A programhoz 2024. április 1-jétől újabb városrészek is csatlakoztak: az Ybl Miklós és a Királykút lakónegyed lakói is megkezdték a biohulladék gyűjtését. Majd 2024. szeptember 6-tól tovább bővült a szolgáltatás köre – ekkor 250 darab 120 literes és 15 200 darab 5 literes gyűjtőedényt osztottak ki a társasházakhoz és lakásokhoz. Ennek köszönhetően Székesfehérvár szinte teljes tömbházas övezetében bevezetésre került a szolgáltatás.

Az élelmiszer hulladék külön gyűjtésével Székesfehérvár lakói energiát és komposztot teremtenek.
Székesfehérvár tömbházas övezeteiben az élelmiszer hulladékot már külön gyűjtik: az 5 literes konyhai és 120 literes barna edényekből biogáz készül, a maradék pedig komposztként hasznosul
Fotó: FMH-archív (Pesti Tamás)

Az új rendszer bevezetéséről annak idején a városházán tartott tájékoztatón számoltak be, ahol Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: az uniós elvárásoknak megfelelő körforgásos hulladékgazdálkodás célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba, és minél több anyag hasznosuljon újra. A fehérvári program kísérleti jelleggel indult, ám azóta országos mintává vált.

A Depónia Nonprofit Kft. legfrissebb adatai szerint az elmúlt hetekben ugyan csökkent a begyűjtött konyhai zöld- és élelmiszerhulladék mennyisége, de Székesfehérvár továbbra is az egyik legjobban teljesítő város ebben a gyűjtési formában. Ez azt mutatja, hogy a fehérvári lakók tudatosan és felelősen állnak a szelektív gyűjtéshez, és a kezdetektől fogva nagy arányban vesznek részt a programban.

A külön gyűjtött (barna kuka) bio- és élelmiszerhulladék nem a lerakókban végzi, hasznosításra kerül: biogáz, azaz megújuló energia készül belőle, a maradék pedig komposzt formájában visszakerül a mezőgazdaságba. A program célja, hogy minden fehérvári lakos lássa: minden egyes kilogramm külön gyűjtött hulladék valódi értékké, energiává válhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu