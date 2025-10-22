Székesfehérvár továbbra is élen jár a biohulladék gyűjtésében

Több mint másfél év telt el azóta, hogy Székesfehérvár csatlakozott a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék szelektív gyűjtéséhez. A program 2024 februárjában indult el, amikor a város három lakótelepén – a Tóvárosban, a Palotavárosban és a Szedreskerti lakónegyedben – megkezdődött a háztartási biohulladékok begyűjtése a Depónia Nonprofit Kft. szervezésében. A programhoz 2024. április 1-jétől újabb városrészek is csatlakoztak: az Ybl Miklós és a Királykút lakónegyed lakói is megkezdték a biohulladék gyűjtését. Majd 2024. szeptember 6-tól tovább bővült a szolgáltatás köre – ekkor 250 darab 120 literes és 15 200 darab 5 literes gyűjtőedényt osztottak ki a társasházakhoz és lakásokhoz. Ennek köszönhetően Székesfehérvár szinte teljes tömbházas övezetében bevezetésre került a szolgáltatás.

Székesfehérvár tömbházas övezeteiben az élelmiszer hulladékot már külön gyűjtik: az 5 literes konyhai és 120 literes barna edényekből biogáz készül, a maradék pedig komposztként hasznosul

Fotó: FMH-archív (Pesti Tamás)

Az új rendszer bevezetéséről annak idején a városházán tartott tájékoztatón számoltak be, ahol Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: az uniós elvárásoknak megfelelő körforgásos hulladékgazdálkodás célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba, és minél több anyag hasznosuljon újra. A fehérvári program kísérleti jelleggel indult, ám azóta országos mintává vált.

A Depónia Nonprofit Kft. legfrissebb adatai szerint az elmúlt hetekben ugyan csökkent a begyűjtött konyhai zöld- és élelmiszerhulladék mennyisége, de Székesfehérvár továbbra is az egyik legjobban teljesítő város ebben a gyűjtési formában. Ez azt mutatja, hogy a fehérvári lakók tudatosan és felelősen állnak a szelektív gyűjtéshez, és a kezdetektől fogva nagy arányban vesznek részt a programban.

A külön gyűjtött (barna kuka) bio- és élelmiszerhulladék nem a lerakókban végzi, hasznosításra kerül: biogáz, azaz megújuló energia készül belőle, a maradék pedig komposzt formájában visszakerül a mezőgazdaságba. A program célja, hogy minden fehérvári lakos lássa: minden egyes kilogramm külön gyűjtött hulladék valódi értékké, energiává válhat.