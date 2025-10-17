„Zarándok voltam” – a fehérvári vállalkozó könyvben meséli el az El Camino-n megélt emlékeit

A címlapon egy oszlop, rajta kereszttel. „Tövében többnyire otthonról hozott kődarab” – írja Hámori János Zarándok voltam című könyvében, amely az El Camino-n végigvezetett útját mutatja be. Tíz éve járta meg a nagy utat, s nem véletlenül választotta ez a képet a borítóra. Erről így ír a kötetben: „Bevallom, én nem cipeltem kavicsot otthonról, nem növeltem a zarándokok által lerakott kőhalmot, de ott voltam, megérintettem a keresztet tartó oszlopot, és arra gondoltam, hogy majd a mérlegelésnél ez az érintés is a jótetteimet fogja gyarapítani”.

Az El Camino kőoszlopa előtt állva Hámori János megértette: nem kavicsot vitt, hanem hitet és reményt. Könyvében a 800 km-es zarándokút próbatételeit és lelki számvetését tárja az olvasó elé

Fotó: STR

Hát, valahogy így reméli mindenki, aki egyszer veszi a sátorfáját és ilyen vagy olyan okoknál fogva belevág a zarándoklatba. A Szent Jakab Zarándokút közel 800 kilométere testnek és léleknek egyaránt megpróbáltatás, amely, még ha sokat ki is vesz az emberből, valahol gyarapítja őt. Hogy a jótettek sorát vagy csak az élményekét, az már egyéni kérdés. Tíz éve járta meg az utat János is, akit azóta sem hagyott nyugodni az emlék, ezért könyvbe öntötte azokat. Hogy mi volt az indíttatása, mit tapasztalt az út során és milyen fontos gyakorlati tudnivalókkal vértezte fel magát, elolvasható a könyvében. Eljött megmutatni, mert hamarosan könyvbemutatóra készül: november 12-én 17:30-kor a Köfém Művelődési Házba várja azokat, akiket érdekel a téma.

- Kétféle emberre számítok: akik már megjárták az El Camino-t, és akik készülnek rá. Azt remélem, kötetlen beszélgetés keretében, mindegyik tábornak tudok újat mondani – mondja. János dolgos, szorgos fehérvári vállalkozóként tudja, milyen a rend, a fegyelem, a megszokott élet kerékvágása: egy emeléstechnikai cég tulajdonosaként évtizedek óta felel emberek, családok megélhetéséért, projektek biztonságos és szakszerű lebonyolításáért - ebből szakadt ki 37 napra és tapasztalt meg valami teljesen mást, mint amit addig taposott 67 éven át.

- Volt egy fennsík, a Meseta, ami a zarándokút legkritikusabb szakasza volt számomra. Felfelé vezet az út vagy 800 méter magasságban hosszú kilométereken át, és semmi nincs, egyetlen árnyék sem. Itt az ember tényleg magára marad a gondolataival, testi, lelki nehézségeivel a 40 fokban – emlékezik vissza a számos megpróbáltatás közül a legnehezebbre. Ilyen és ehhez hasonló történetek sokasága olvasható a könyvben, a maguk gyakorlatias tisztaságában. Mert hát hogy kinek mit ad, ki m it érez egy ilyen út alatt, már tényleg egyéni kérdés - János emlékei azonban támaszt nyújthatnak a nehéz pillanatokban. Erről is beszélgethet vele az, aki a könyvbemutatón kezébe veszi a kötetét.