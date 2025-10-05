1 órája
Egykutya a fehérvári moziban: vihar a vacsoraasztal körül
Feszült hangulat, őszinte vallomások és egy film, ami után csak még több a kérdés. Ilyen volt az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmje, melynek fehérvári közönségtalálkozóján Döbrösi Laura, Tóth Károly és Mentes Endre producer osztották meg, milyen kihívás volt a színpadról a vászonra átültetni az Egykutya provokatív kamaradrámáját.
Sokan várták már Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki rendezőjének új filmjét. Az Egykutya október 2-án debütált a fehérvári Alba Pláza mozijában is. Hétvégén a Moziünnep apropóján közönségtalálkozóval egybekötött filmbemutatóra került sor, melyre ugyan a rendező nem, de Mentes Endre producer, a Patikát alakító Döbrösi Laura és a Hondát játszó Tóth Károly eljött, hogy beszélgessenek Winter Dia műsorvezetővel a film után.
Egykutya – vihar egy vacsoraasztal körül
Maga az alkotás kapott az elmúlt napokban hideget-meleget egyaránt, de nem azért, mert megosztó lenne a történet vagy a mondanivaló, amit át akar adni. A nézőnek hamar leeshet, még ha nem is ismeri Varga Lóránt azonos című kamaradarabját, hogy a szereplők úgy játszanak, olyan rendezéssel és monológokkal, mintha csak a színpadon lennének. Merthogy a film ennek a darabnak a filmvászonra vitt adaptációja, melyet egyébként ugyanezek a szereplők maguk is előadtak már pár százszor – meséltek is erről a közönségtalálkozón. Ahogy arról is, milyen nehéz volt átállítani a színpadi metodikát a kamera előtt, hogy az események sodrása ne szenvedjen csorbát. Merthogy sodrás, az van: a néző, ha rá tud csatlakozni a négy egyenrangú főhős dinamikájára, akkor viszi magával észrevétlenül másfél órán keresztül.
Az Egykutya története a következő: nyolc év után Patika (Döbrösi Laura) váratlanul összehívja egykori egyetemi barátait nemrég örökölt lakásába – csak egy kis baráti beszélgetésre. Legalábbis ezt mondja. A házigazda vacsorával készül, a társaság régi szívtiprója, Honda (Tóth Károly) pedig gondoskodik róla, hogy bor is bőven legyen az asztalon. Amikor a kétgyermekes, mindig rohanó Vica (Tenki Dalma) és a külföldről hazatért, sikeres művész, Nóra (Bakonyi Alexa) is megérkeznek, teljessé válik a kör. Csakhogy hamar kiderül: Patika nem véletlenül hívta össze őket. Van egy komoly oka – sőt, a lehető legkomolyabb.
Ahogy az este halad, régi sérelmek, eltérő sorsok és világnézetek csapnak össze. A beszélgetésből, akár csak odakint, vihar lesz – olyan, ami nemcsak a négy barát múltját, hanem talán a jövőjüket is elsodorja. Sok minden szóba kerül, ami a mai társadalmat foglalkoztatja – s éppen ez az, ami miatt túl töménynek vagy éppen felszínesnek tetszik az Egykutya, mert egyetlen szálat sem fejtenek ki mélyebben. De vajon lehetett ez a rendező célja? Vagy éppen az, hogy a felvetődő kérdések közül mindenki válogassa ki a magáét és rágja tovább a mozi után?
Az életben pár órának tűnő, először csak óvatos cseverészés, majd éles kérdéseket felvető beszélgetés, végül drámai végkifejlet a valóságban ugyanis tizenhat forgatási nap alatt készült el – árulta el a kulisszatitkot Tóth Károly a fehérvári közönségtalálkozón. És valahogy ez a számos téma - ami valóban fontos és a szereplők életét meghatározza -, tényleg igényelt volna tizenhat önálló beszélgetést, de itt a vásznon instant, mirelit tálalással csapódott a néző arcába. Egyébként egészen feldolgozható módon. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez egy olyan „vacsora” volt, ahol minden szó számít. És ahol az is élet-halál kérdése, hogy megértsék egymást.