Egykutya a fehérvári moziban: vihar a vacsoraasztal körül

Sokan várták már Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki rendezőjének új filmjét. Az Egykutya október 2-án debütált a fehérvári Alba Pláza mozijában is. Hétvégén a Moziünnep apropóján közönségtalálkozóval egybekötött filmbemutatóra került sor, melyre ugyan a rendező nem, de Mentes Endre producer, a Patikát alakító Döbrösi Laura és a Hondát játszó Tóth Károly eljött, hogy beszélgessenek Winter Dia műsorvezetővel a film után.

Az Egykutya fehérvári közönségtalálkozóján Mentes Endre producer, Tóth Károly és Döbrösi Laura beszélgettek Winter Diával (balra) a film kulisszatitkairól és a színpadi múlttal járó kihívásokról

Fotó: S. Töttő Rita

Egykutya – vihar egy vacsoraasztal körül

Maga az alkotás kapott az elmúlt napokban hideget-meleget egyaránt, de nem azért, mert megosztó lenne a történet vagy a mondanivaló, amit át akar adni. A nézőnek hamar leeshet, még ha nem is ismeri Varga Lóránt azonos című kamaradarabját, hogy a szereplők úgy játszanak, olyan rendezéssel és monológokkal, mintha csak a színpadon lennének. Merthogy a film ennek a darabnak a filmvászonra vitt adaptációja, melyet egyébként ugyanezek a szereplők maguk is előadtak már pár százszor – meséltek is erről a közönségtalálkozón. Ahogy arról is, milyen nehéz volt átállítani a színpadi metodikát a kamera előtt, hogy az események sodrása ne szenvedjen csorbát. Merthogy sodrás, az van: a néző, ha rá tud csatlakozni a négy egyenrangú főhős dinamikájára, akkor viszi magával észrevétlenül másfél órán keresztül.

Az Egykutya története a következő: nyolc év után Patika (Döbrösi Laura) váratlanul összehívja egykori egyetemi barátait nemrég örökölt lakásába – csak egy kis baráti beszélgetésre. Legalábbis ezt mondja. A házigazda vacsorával készül, a társaság régi szívtiprója, Honda (Tóth Károly) pedig gondoskodik róla, hogy bor is bőven legyen az asztalon. Amikor a kétgyermekes, mindig rohanó Vica (Tenki Dalma) és a külföldről hazatért, sikeres művész, Nóra (Bakonyi Alexa) is megérkeznek, teljessé válik a kör. Csakhogy hamar kiderül: Patika nem véletlenül hívta össze őket. Van egy komoly oka – sőt, a lehető legkomolyabb.