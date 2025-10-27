Az egység és a tehetség kibontakozásának ünnepe

A Születésnapi Hála Gálát Mezőszilason, a Cseh Tanyán tartották és az ünneplésen túl ez egy remek alakalom volt arra, hogy a gondozott gyermekek, fiatalok, szülők és támogatók együtt emlékezzenek vissza a mögöttük álló évekre.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Cseh László, az egyesület elnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy tagjaik a nehézségek ellenére egy hatalmas egységet alkotnak. Nem a hibákat keresik egymásban, sokkal inkább segítik és kiegészítik egymást.

Az est középpontjában természetesen az egyesület gondozásában álló gyermekek és fiatalok voltak, akik egy kedves műsorral – versekkel, énekekkel, táncokkal és zenés produkciókkal – készültek a jelenlévőknek.

A születésnapon részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki később közösségi oldalán így fogalmazott:

„Mezőszilason egy igazán különleges közösség ünnepelte a Csodás Jövő Egyesület fennállásának ötödik évfordulóját. Egy olyan szervezetet, amely azért dolgozik, hogy az értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok szeretetteljes, elfogadó közegben bontakoztathassák ki a bennük rejlő tehetséget és örömöt.”