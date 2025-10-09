Egy nap, ahol minden korosztály játszótárs: itt a helyed szombaton Gárdonyban!

Október 11-én a gárdonyi Nemzedékek Háza kapui olyan élmények előtt nyílnak meg, amelyekben gyerekek, szülők és nagyszülők együtt lehetnek részesei a közös játéknak és felfedezésnek. A Generációs Élménynap nem egy hagyományos rendezvény – sokkal inkább egy meghívás arra, hogy visszatérjünk a közös nevetések, a nosztalgikus emlékek és az új kihívások öröméhez.

A nap egyik különlegessége, hogy tudatosan épít hidat a korosztályok között. Retró társasjátékok idézik meg a felnőttek gyerekkorát, modern ügyességi és logikai játékok hozzák lázba a fiatalokat, míg a Kreatív kuckóban színek és formák találkoznak – fonalak és zselés tollak nyomán születnek közös alkotások. A szervezők célja, hogy minden résztvevő, kortól függetlenül, találjon valamit, ami megszólítja.

- Szerettük volna megmutatni, hogy a közös játék és együttlét nem kor kérdése. Azt, hogy egy nagyszülő és unoka ugyanazon társasjáték mellett nevethet, vagy hogy egy család együtt készíthet egy egyszerű kézműves alkotást, amely később emlékké válik – mondja Hornyák Adrienn, a rendezvény főszervezője. Hozzáteszi: - Ritka az alkalom, amikor minden generáció egy térben, egymásra figyelve élhet meg közös pillanatokat. Ez a nap ezt az élményt szeretné megteremteni. Azok, akik egyedül érkeznek, sem maradnak társaság nélkül – önkénteseink szeretettel várják őket egy közös játékra!

A program részeként a könyvek világa is főszerephez jut: a könyv, mint örök érték, inspiráló történetekkel érkezik Gárdonyba. Délelőtt Békésy Pál mutatja be Meseutazók című művét, majd Gurmai Beáta érkezik a Borka és a varázsállatok és a Nagyi, mesélj! köteteivel. A felolvasásokat barátságos beszélgetések és dedikálások követik. Az élménytúra állomásai apró kihívásokkal várják a résztvevőket, ahol nem a győzelem, hanem az együttműködés a cél. A belépés mindenki számára ingyenes, a rendezvényt Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapja és önkéntesek munkája teszi lehetővé. A nap végére talán nemcsak élménnyel, hanem új felismerésekkel is gazdagodik, aki ellátogat: hogy a közös öröm, a játék, az odafigyelés időtlen, és valódi kötelékeket teremt.