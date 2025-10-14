Sárbogárdra érkezett az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja! (Videó)

A sárbogárdi sportcsarnok mellett felállított mobil diagnosztikai központ reggeltől délután négy óráig várta a látogatókat. A résztvevők már a délelőtti órákban hosszú sorokban érkeztek, hogy kihasználják az egészségvédelmi szűrőprogram nyújtotta lehetőségeket.

Egészségvédelmi szűrőprogram: közel ötven vizsgálat egy helyen! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A helyszínen a kardiológiai, látás-, hallás-, bőrgyógyászati és egyéb prevenciós vizsgálatok mellett életmód-tanácsadás és egészségügyi konzultáció is zajlott. A program célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a megelőzést és az egészségtudatos életmódot – helyben, ingyenesen, szakemberek bevonásával.

Izgalmas és fontos vizsgálatok! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mentális egészség és fiatalok: fókuszban a Nemzeti Mentál Pajzs

A rendezvény egyik különleges eleme a Nemzeti Mentál Pajzs program volt, amely a fiatalok mentális egészségére és lelki egyensúlyára hívta fel a figyelmet. A „Merj segítséget kérni!” üzenettel indított kezdeményezés a 18 év alatti korosztály számára kínált interaktív foglalkozásokat, tanácsadást és érzékenyítő játékokat.

Hal Melinda szakpszichológus, a program vezetője hangsúlyozta: a lelki egészség védelme minden korosztály számára kiemelten fontos, és a nyílt kommunikáció az egyik legjobb eszköz a megelőzésben.

A rendőrség is saját programmal készült az eseményre! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Közéleti szereplők is jelen voltak

A sárbogárdi eseményen több ismert közéleti szereplő is megjelent: Sükösd Tamás, a város polgármestere, Varga Gábor, országgyűlési képviselő, valamint Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A vendégek megtekintették a nemrégiben felújított sportcsarnokot és a modern sportpályarendszert is. Koncz Zsófia elismeréssel szólt arról, milyen példás összefogással újult meg a település, és milyen fontos szerepet tölt be az egészségmegőrzés a közösségi életben.

Varg Gábor (b), Koncz Zsófia (k) és Sükösd Tamás (j) is részt vettek az eseményen! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Több mint 1300 állomás – töretlen siker az országban

A több éve futó egészségvédelmi szűrőprogram már több mint 1300 településen járt, és százezrek számára biztosított lehetőséget a korai felismerésre és a prevencióra.

Sárbogárdon is bebizonyosodott, hogy a lakosság nyitott az egészségtudatos életmódra, és a megelőzés fontosságának üzenete egyre több embert ér el – méghozzá egy barátságos, közösségépítő, napsütéses napon.