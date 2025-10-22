Egészségügyi ügyeletek Fejér vármegyében

ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyeletek kiemelten fontos szerepet játszanak a sürgősségi egészségügyi ellátás biztosításában, különösen azokon a napokon és időszakokban, amikor a háziorvosok nem állnak rendelkezésre. Az ügyeleti rendszerről szóló tájékoztató segít abban, hogy a lakosok zökkenőmentesen és gyorsan hozzájuthassanak a szükséges ellátáshoz, akár hétköznap, akár hétvégén, vagy ünnepnapokon.

Egységes ügyeleti hívószám: 1830 (telefonos tanácsadás; ügyeleti kocsi küldése; életveszély esetén azonnal mentő riasztása).

Hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapon 8 és 14 óra között háziorvosi ügyelet áll rendelkezésre a vármegye hét településén:

Bicske: Kossuth Lajos tér 17.

Enying: Szabadság tér 16.

Dunaújváros: Vasmű út 10.

Mór: Kórház utca 21.

Sárbogárd: Ady Endre utca 79-83.

Székesfehérvár: Hunyadi utca 2.

Velence: Balatoni út 65.

Az alapellátást lehetőleg háziorvosa rendelési idejében vegye igénybe! Ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén ne menjen sehová, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot!

Azok számára, akik személyesen keresnének fel egy éjszakai ügyeletet, Fejér vármegye két pontján – Székesfehérváron és Dunaújvárosban – hétköznap 22 és 8 óra között, hétvégén és ünnepnapon 14 és 8 óra között van lehetőség.

A gyermekek ügyeleti ellátását a járásközponti ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a székesfehérvári kórházban munkanapon 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapon 8 és 20 óra között, valamint a dunaújvárosi kórházban hétvégén és ünnepnapon 8 és 14 óra között végzik. A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is 1830.

További információ: mentok.hu/ugyelet

Fogorvosi ügyelet, Székesfehérvár: Orvosok Háza, Seregélyesi út 17., tel.: 06-70-668-3764.

Fogorvosi magánügyelet, Székesfehérvár: Berényi út 33., hétfőtől péntekig 8-21 óráig; szombat, vasárnap 8-18 óráig; tel.: (06-22) 501-008 vagy (06-22) 503-073.

Fogorvosi ügyelet, Dunaújváros: csütörtök: Vasmű út 10. (06-25) 550-416; péntek: Vasmű út 10. (06-25) 550-415; szombat: Alkotás utca 7. (06-25) 743-753; vasárnap: Vasmű út 10. (06-25) 550-418. Gyógyszertári ügyelet, Székesfehérvár: Viktória Gyógyszertár, József Attila utca 2., tel.: (06-22) 502-700. Gyógyszertári ügyelet, Dunaújváros. Szerda: Zöldkereszt Gyógyszertár, Táncsics Mihály utca 6/B, tel.: (06-25) 413-803.