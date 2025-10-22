október 22., szerda

Egészségnapot tartanak a településen

Címkék#Vöröskereszt#kézműves#egészségnap#vásár

Egészsénapot tartanak Seregélyesen október 24-én, pénteken a Vöröskereszt helyi szervezetének szervezésében. A nap soránzenés-táncos foglalkozások, koncert, tombola és kézműves termékek vására várjaa látogatókat.

Feol.hu

Október 24-én, pénteken 9.30 órától egészségnapra várják a falubelieket Seregélyesen a Művelődési Házba. 9.00 órakor kerül sor a Zsigmond Károly Megyei Sakkversenysorozat seregélyesi fordulójára, majd 9.30 órakor Csiri-biri torna kezdődik Káplár-Moldicz Melindával. 10.00 órkor senior örömtánc bemutató és tanítás lesz, 11.00 órakor zenés-táncos foglalkozás gyerekeknek Ozsváth Ágnessel, 13.00 órakor Podhorszki Hajnalka ad handpan koncertet, 15.00 órakor pedig családi tombolasorsolás lesz.

A nap kísérőprogramjai között lesz kristálykezelés, ásványékszerek vására, kézmasszázs, sajtvásár, chili kiállítás és vásár, méz és mézkészítmények vására, kézműves vásár, hajfonás, gyermekjátszó, arcfestés, valamint a helyi őstermelők is bemutatkoznak.

 

 

