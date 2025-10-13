október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncertsorozat

2 órája

Óriási bulit csapott az EDDA Dunaújvárosban (galéria)

Címkék#Mobilmánia#EDDA Művek#Szerencse Koncertek#Pataky#buli

A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata ezúttal Fejér vármegyébe érkezett, ahol október 12-én este Dunaújvárosban dübörgött tovább a zene: a Mobilmánia és az ikonikus EDDA Művek lépett színpadra az alsó Duna-parton.

Feol.hu

A Szerencsejáték Zrt. az idei ősszel a megújult hatos lottót egy különleges koncertsorozattal, a Szerencsekoncertekkel ünnepli. A dunaújvárosi állomáson Harsányi Levente vezette fel az estét, majd a Mobilmánia nyitotta meg a programot az EDDA előtt. Az együttes Fejér vármegyei gyökerekkel bír, és 2008-as alakulása óta is töretlen lendülettel zenél. Bár a műsoridő szűkös volt, a közönség így is egy remek keresztmetszetet kapott a banda legnagyobb slágereiből, mint a Menj tovább, az Ez a mánia vagy Az ördög itt belebukott.

EDDA
Nagy bulit csinált az EDDA
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Az EDDA Művek koncertje mindenkit elvarázsolt 

A szünet után azonban elérkezett a pillanat, amit mindenki várt: a színpadot elfoglalta az EDDA Művek. Pataky Attila, az EDDA karizmatikus frontembere meghatottan beszélt a koncert előtt – elmondta, hogy különösen sokat jelent számára, hogy újra Dunaújvárosban léphet fel. Pataky szerint az EDDA zenéje azért maradhatott időtálló több mint öt évtizeden át, mert minden dal őszintén, lélekből születik.

Hatoslottó Szerencse koncertek Dunaújvárosban

Fotók: Kricskovics Antal / FMH

És ez a szenvedély a dunaújvárosi koncerten is átjött: az EDDA Művek elementáris erővel szólalt meg, a közönség pedig hálásan énekelte együtt a zenekar legnagyobb klasszikusait. Az este valódi időutazás volt az EDDA több mint ötvenéves történetének legemlékezetesebb pillanatai között. A hűvös, tíz fok közeli idő sem tántorította el a rajongókat – több ezren buliztak együtt Pataky Attilával és az EDDA tagjaival a Duna partján.

A koncert végén Pataky megígérte a közönségnek, hogy az EDDA Művek visszatér majd Dunaújvárosba – ezúttal egy igazi nyári estéhez méltó bulival. A rajongók tapsvihara egyértelművé tette: EDDA nélkül nincs igazi magyar rock!

A teljes beszámolót a duol.hu cikkjében olvashatják!

R-GO koncert Fehérváron: szombaton is bulizott Fejér 

Igazán sok ember gyűlt össze október 11-én, szombat este a hűvös, őszi idő ellenére is a székesfehérvári Zichy-ligetben, hiszen a Hatoslottó által indított Szerencse Koncertek sorozat keretein belül az R-Go és a Bon-Bon adott koncertet. Bár időközben a magyar örmény vb-selejtező mérkőzés is vonzhatta az embereket, de sokan felálltak a TV képernyő elől, hogy élőben bulizhassanak a legendákra. 

EDDA a Királyi Napokon 

A Királyi Napok hétfői napjának zárásaként az Edda Műveket köszönthette Fehérvár a Zichy liget színpadán még a nyár folyamán.  A közönségből kitűnő generációk jól mutatták, az Eddának még ma is igen színes a rajongói tábora és a 40 évvel ezelőtt megszületett dalok még ma is épp akkorát szólnak, mint egykor. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu