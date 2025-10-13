2 órája
Óriási bulit csapott az EDDA Dunaújvárosban (galéria)
A Szerencsejáték Zrt. országjáró Szerencsekoncertek sorozata ezúttal Fejér vármegyébe érkezett, ahol október 12-én este Dunaújvárosban dübörgött tovább a zene: a Mobilmánia és az ikonikus EDDA Művek lépett színpadra az alsó Duna-parton.
A Szerencsejáték Zrt. az idei ősszel a megújult hatos lottót egy különleges koncertsorozattal, a Szerencsekoncertekkel ünnepli. A dunaújvárosi állomáson Harsányi Levente vezette fel az estét, majd a Mobilmánia nyitotta meg a programot az EDDA előtt. Az együttes Fejér vármegyei gyökerekkel bír, és 2008-as alakulása óta is töretlen lendülettel zenél. Bár a műsoridő szűkös volt, a közönség így is egy remek keresztmetszetet kapott a banda legnagyobb slágereiből, mint a Menj tovább, az Ez a mánia vagy Az ördög itt belebukott.
Az EDDA Művek koncertje mindenkit elvarázsolt
A szünet után azonban elérkezett a pillanat, amit mindenki várt: a színpadot elfoglalta az EDDA Művek. Pataky Attila, az EDDA karizmatikus frontembere meghatottan beszélt a koncert előtt – elmondta, hogy különösen sokat jelent számára, hogy újra Dunaújvárosban léphet fel. Pataky szerint az EDDA zenéje azért maradhatott időtálló több mint öt évtizeden át, mert minden dal őszintén, lélekből születik.
Hatoslottó Szerencse koncertek DunaújvárosbanFotók: Kricskovics Antal / FMH
És ez a szenvedély a dunaújvárosi koncerten is átjött: az EDDA Művek elementáris erővel szólalt meg, a közönség pedig hálásan énekelte együtt a zenekar legnagyobb klasszikusait. Az este valódi időutazás volt az EDDA több mint ötvenéves történetének legemlékezetesebb pillanatai között. A hűvös, tíz fok közeli idő sem tántorította el a rajongókat – több ezren buliztak együtt Pataky Attilával és az EDDA tagjaival a Duna partján.
A koncert végén Pataky megígérte a közönségnek, hogy az EDDA Művek visszatér majd Dunaújvárosba – ezúttal egy igazi nyári estéhez méltó bulival. A rajongók tapsvihara egyértelművé tette: EDDA nélkül nincs igazi magyar rock!
A teljes beszámolót a duol.hu cikkjében olvashatják!
