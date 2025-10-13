Óriási bulit csapott az EDDA Dunaújvárosban (galéria)

A Szerencsejáték Zrt. az idei ősszel a megújult hatos lottót egy különleges koncertsorozattal, a Szerencsekoncertekkel ünnepli. A dunaújvárosi állomáson Harsányi Levente vezette fel az estét, majd a Mobilmánia nyitotta meg a programot az EDDA előtt. Az együttes Fejér vármegyei gyökerekkel bír, és 2008-as alakulása óta is töretlen lendülettel zenél. Bár a műsoridő szűkös volt, a közönség így is egy remek keresztmetszetet kapott a banda legnagyobb slágereiből, mint a Menj tovább, az Ez a mánia vagy Az ördög itt belebukott.

Nagy bulit csinált az EDDA

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Az EDDA Művek koncertje mindenkit elvarázsolt

A szünet után azonban elérkezett a pillanat, amit mindenki várt: a színpadot elfoglalta az EDDA Művek. Pataky Attila, az EDDA karizmatikus frontembere meghatottan beszélt a koncert előtt – elmondta, hogy különösen sokat jelent számára, hogy újra Dunaújvárosban léphet fel. Pataky szerint az EDDA zenéje azért maradhatott időtálló több mint öt évtizeden át, mert minden dal őszintén, lélekből születik.