"Lelkünkből": Emlékezés Kun Péterre, az Edda gitárosára (Videó)

Kun Péter Edda gitáros 1967. október 29-én született Pusztaszabolcson. Zenei pályája korán indult: édesapja hivatásos zenész volt, ő maga pedig már gyermekkorában a gitár szerelmese lett. 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, ahol rövid idő alatt a közönség kedvencévé vált, tehetségével, életörömével és közvetlenségével új lendületet adott a zenekarnak.

Az Edda zenekar legendás gitárosa! Forrás: Facebook

A tragédia 1992. július 10-én hajnalban történt: motorbalesetben veszítette életét az Edda-tábor idején. A mindössze 25 éves zenész halála mélyen megrázta a rajongókat és a zenekar tagjait – aznap reggel Pataky Attila könnyek között jelentette be a hírt a tábor kétezer résztvevőjének.

Kun Péter Edda gitárosa: egy tehetség, aki túl rövid ideig ragyogott

Az Edda azóta is minden évben megemlékezik Kun Péterről. A „Lelkünkből” című dalt Pataky Attila és Gömöry Zsolt közösen írták a gitáros emlékére, és minden alkalommal elhangzik, amikor a zenekar a Velencei-tónál lép fel. Gömöry Zsolt egykor úgy fogalmazott:

Peti egy igazi sztáralkat volt – tehetséges, nyitott és mindig szerény. Őstehetség, aki a zene iránti alázatával mindenkit magával ragadott.

Egy könyvritkaság őrzi tovább Kun Péter emlékét

Harminckét évvel a tragédia után különleges relikvia került Mezőfalva könyvtárába: Kiss István In memoriam Kun Péter (1967–1993) című kötete, amely 2023-ban jelent meg Kézdivásárhelyen. A könyv Gubicza Tibor ajándékaként érkezett a településre, ő egykor Kun Péter tanára volt, és személyesen ismerte a családját. A kötet levelek, versek és balladák formájában mesél a zenész életéről, haláláról és utóéletéről. Egy részletben így olvasható:

A jó hangulatban, a felszabadult személyiségek különleges lelkiállapotba kerültek… Peti többször hátranézett, és egy kanyarban a kormány balra rántódott. Hogy szándékos volt-e vagy baleset, ezt csak az Isten tudja, de a tragédia bekövetkezett.

„Lelkünkből” - a dal, amely örökre szól!

Október végén, amikor elérkezik Kun Péter születésnapja, az Edda és a rajongók minden évben újra fejet hajtanak előtte. A gitár húrjai már rég elcsendesedtek, de a zene, amit hátrahagyott, tovább szól. Ahogy a könyv és a dal is üzeni: Kun Péter Edda gitáros több volt, mint zenész – egy tiszta szívű ember, akinek mosolya ma is ott él a dalokban, és minden Edda-koncerten újra megszületik.