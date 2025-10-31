október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A gitár hangja örökké szól!

1 órája

"Lelkünkből": Emlékezés Kun Péterre, az Edda gitárosára (Videó)

Címkék#emlék#gitáros#zenész#halál

Október 29-én lett volna 58 éves Kun Péter, az Edda Művek tragikus sorsú gitárosa, aki fiatalon, mindössze huszonöt évesen távozott. Az Edda gitárosának neve azonban három évtized múltán is ott él a rajongók, a zenésztársak és a magyar rockzene emlékezetében.

Feol.hu
"Lelkünkből": Emlékezés Kun Péterre, az Edda gitárosára (Videó)

Forrás: Facebook

Kun Péter Edda gitáros 1967. október 29-én született Pusztaszabolcson. Zenei pályája korán indult: édesapja hivatásos zenész volt, ő maga pedig már gyermekkorában a gitár szerelmese lett. 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, ahol rövid idő alatt a közönség kedvencévé vált, tehetségével, életörömével és közvetlenségével új lendületet adott a zenekarnak.

Az Edda zenekar legendás gitárosa! Forrás:   Facebook

A tragédia 1992. július 10-én hajnalban történt: motorbalesetben veszítette életét az Edda-tábor idején. A mindössze 25 éves zenész halála mélyen megrázta a rajongókat és a zenekar tagjait – aznap reggel Pataky Attila könnyek között jelentette be a hírt a tábor kétezer résztvevőjének.

Kun Péter Edda gitárosa: egy tehetség, aki túl rövid ideig ragyogott

Az Edda azóta is minden évben megemlékezik Kun Péterről. A „Lelkünkből” című dalt Pataky Attila és Gömöry Zsolt közösen írták a gitáros emlékére, és minden alkalommal elhangzik, amikor a zenekar a Velencei-tónál lép fel. Gömöry Zsolt egykor úgy fogalmazott:

Peti egy igazi sztáralkat volt – tehetséges, nyitott és mindig szerény. Őstehetség, aki a zene iránti alázatával mindenkit magával ragadott.

Egy könyvritkaság őrzi tovább Kun Péter emlékét

Harminckét évvel a tragédia után különleges relikvia került Mezőfalva könyvtárába: Kiss István In memoriam Kun Péter (1967–1993) című kötete, amely 2023-ban jelent meg Kézdivásárhelyen. A könyv Gubicza Tibor ajándékaként érkezett a településre, ő egykor Kun Péter tanára volt, és személyesen ismerte a családját. A kötet levelek, versek és balladák formájában mesél a zenész életéről, haláláról és utóéletéről. Egy részletben így olvasható:

A jó hangulatban, a felszabadult személyiségek különleges lelkiállapotba kerültek… Peti többször hátranézett, és egy kanyarban a kormány balra rántódott. Hogy szándékos volt-e vagy baleset, ezt csak az Isten tudja, de a tragédia bekövetkezett.

„Lelkünkből” - a dal, amely örökre szól!

Október végén, amikor elérkezik Kun Péter születésnapja, az Edda és a rajongók minden évben újra fejet hajtanak előtte. A gitár húrjai már rég elcsendesedtek, de a zene, amit hátrahagyott, tovább szól. Ahogy a könyv és a dal is üzeni: Kun Péter Edda gitáros több volt, mint zenész – egy tiszta szívű ember, akinek mosolya ma is ott él a dalokban, és minden Edda-koncerten újra megszületik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu