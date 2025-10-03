október 3., péntek

Egy kis utca, amely miatt évek óta perben állnak a szomszédok Fejérben

Évek óta tartó szomszédháború tartja lázban Dunaújváros egyik csendes utcáját. A Császár lejtő utcában mindössze 70 centiméter váltotta ki azt a jogvitát, amelyben ma már több tucat fel- és alperes, két ügyvéd, valamint a bíróság is érintett. A történet első hallásra hihetetlennek tűnik: van utca, amely létezik, de nem használható, és van olyan is, amelyet ugyan használhatnak a lakók, de papíron nincs is.

Feol.hu

Dunaújváros szűk kis utcájában korábban a tulajdonosok békésen megállapodtak: mindannyian lemondtak telkük egy-egy keskeny sávjáról, hogy az útszakasz szélesebb legyen, és a közművek mellett a járművek is beférjenek. Így alakult ki a 3 méteres út, amely hosszú évekig gond nélkül működött. Ez a béke azonban 2020-ban megtört, amikor az egyik tulajdonos – jogával élve – úgy döntött, visszahelyezi kerítését a telekhatárra. Így az utca 2,2 méterre szűkült, a beljebb lakók pedig azóta nem tudják megközelíteni otthonaikat nagyobb járművekkel. Sem szippantós kocsi, sem mentő, sem tűzoltóautó nem fér be − tájékoztat a duol.hu.

dunaújváros
A dunaújvárosi perháború oka. Egyik oldalra kerítés, a másikra meg sövény került. Aztán ismét kiszélesedik az utca.
Forrás: FGy / duol.hu

„Jogos, de élhetetlen” a helyzet Dunaújvárosban

A kerítésépítő tulajdonos lépése teljes mértékben jogszerű – erősíti meg jogi képviselője. A saját földjéről van szó, amelyet használhat és körbekeríthet. Az érintett kerítés ráadásul az Otthonfelújítási Program keretében készült, így bontása komoly anyagi következményekkel járna.

A másik oldalon azonban ott vannak a szomszédok, akik szerint az utca leszűkítése ellehetetleníti az életet. Ők pénzt is ajánlottak a visszaengedésért, de a megállapodás eddig nem jött létre. Ma már 56 érintett szerepel a perben, hiszen a halálesetek miatt több örökös is bekerült az eljárásba.

70 centin múlik a lakók nyugalma
Forrás: FGy / duol.hu

Megállt az idő

A bírósági eljárás 2023-ban indult, de még mindig az első fokú szakasznál tart. A tárgyalásokat többször halasztották, jelenleg is hagyatéki ügyek akadályozzák a folytatást. A felek álláspontja nem közeledett, így a vita egyre költségesebb és feszültebb.

Önkormányzati patthelyzet

A lakók egy része úgy véli, az önkormányzat kezében lenne a megoldás, ha rendezné az utcák jogviszonyait. A Császár lejtő utca ugyanis hivatalosan létezik, de a vele párhuzamos, lakók által használt utca papíron nincs is. Egy újabb kerítés ott is könnyen hasonló káoszt okozhatna.

Az önkormányzat azonban kivár: közlésük szerint az ítélet függvényében dolgozzák majd ki a megoldási javaslatot. Hogy ez mikor lesz, azt senki sem tudja megmondani.

További részletek az üggyel kapcsolatban IDE kattintva olvashatók.

Petíció indult egy székesfehérvári építkezés miatt

A dunaújvárosi helyzet nem egyedi, Székesfehérváron is több alkalommal alakult ki heves vita a mindennapokat érintő kérdésekben. Ilyen volt például az Édes Resort nevű lakópark építése, amely komoly tiltakozást váltott ki a környékbeliekből. A lakók szerint a zaj és a por élhetetlenné teszi mindennapjaikat, a beruházó viszont harmonikus, tájba illeszkedő modern otthonokat ígér. Zaj, por és megszűnő parkolóhelyek – ezeket kifogásolják a Kelemen Béla utcai panelházak lakói a készülő lakóparkkal kapcsolatban. A kivitelező részletes tájékoztatást adott a tervekről, de a helyiek tiltakozása nem csillapodott.

Autóroncsok lepték el a Nadapi-rétet

Az ügyről rendszeresen beszámoltunk, több cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a  Velencei-hegység egyik legszebb részén, a Nadapi-réten egyre több rozsdás jármű tűnt fel, ami heves vitát váltott ki a környékbeliekből. Van, aki szerint a saját telkén mindenki azt tárol, amit akar, mások viszont a környezetkárosításra és a balesetveszélyre hívják fel a figyelmet. Az önkormányzat és a civil szervezetek is aggodalmukat fejezték ki, a hatóságok vizsgálatot indítottak. A helyiek attól tartanak, hogy a sérülékeny élővilág és a kirándulók kedvelt úticélja súlyosan károsodhat, ha a roncsok nem kerülnek elszállításra.

 

Fűnyírás kapcsán pattant ki vita

Egy ártatlannak tűnő közösségi poszt kapcsán indult el a szócsata arról, hogy mikor és mennyit kellene füvet nyírni a Székesfehérváron. Egyesek a rendezett, ápolt gyepet támogatják, mások inkább a pitypangos, természetes réteket látnák szívesen. A vita rávilágít arra, mennyire eltérően látják a lakók a város zöldfelületeinek kezelését.

 

