2 órája
Egy kis utca, amely miatt évek óta perben állnak a szomszédok Fejérben
Évek óta tartó szomszédháború tartja lázban Dunaújváros egyik csendes utcáját. A Császár lejtő utcában mindössze 70 centiméter váltotta ki azt a jogvitát, amelyben ma már több tucat fel- és alperes, két ügyvéd, valamint a bíróság is érintett. A történet első hallásra hihetetlennek tűnik: van utca, amely létezik, de nem használható, és van olyan is, amelyet ugyan használhatnak a lakók, de papíron nincs is.
Dunaújváros szűk kis utcájában korábban a tulajdonosok békésen megállapodtak: mindannyian lemondtak telkük egy-egy keskeny sávjáról, hogy az útszakasz szélesebb legyen, és a közművek mellett a járművek is beférjenek. Így alakult ki a 3 méteres út, amely hosszú évekig gond nélkül működött. Ez a béke azonban 2020-ban megtört, amikor az egyik tulajdonos – jogával élve – úgy döntött, visszahelyezi kerítését a telekhatárra. Így az utca 2,2 méterre szűkült, a beljebb lakók pedig azóta nem tudják megközelíteni otthonaikat nagyobb járművekkel. Sem szippantós kocsi, sem mentő, sem tűzoltóautó nem fér be − tájékoztat a duol.hu.
„Jogos, de élhetetlen” a helyzet Dunaújvárosban
A kerítésépítő tulajdonos lépése teljes mértékben jogszerű – erősíti meg jogi képviselője. A saját földjéről van szó, amelyet használhat és körbekeríthet. Az érintett kerítés ráadásul az Otthonfelújítási Program keretében készült, így bontása komoly anyagi következményekkel járna.
A másik oldalon azonban ott vannak a szomszédok, akik szerint az utca leszűkítése ellehetetleníti az életet. Ők pénzt is ajánlottak a visszaengedésért, de a megállapodás eddig nem jött létre. Ma már 56 érintett szerepel a perben, hiszen a halálesetek miatt több örökös is bekerült az eljárásba.
Megállt az idő
A bírósági eljárás 2023-ban indult, de még mindig az első fokú szakasznál tart. A tárgyalásokat többször halasztották, jelenleg is hagyatéki ügyek akadályozzák a folytatást. A felek álláspontja nem közeledett, így a vita egyre költségesebb és feszültebb.
Önkormányzati patthelyzet
A lakók egy része úgy véli, az önkormányzat kezében lenne a megoldás, ha rendezné az utcák jogviszonyait. A Császár lejtő utca ugyanis hivatalosan létezik, de a vele párhuzamos, lakók által használt utca papíron nincs is. Egy újabb kerítés ott is könnyen hasonló káoszt okozhatna.
Az önkormányzat azonban kivár: közlésük szerint az ítélet függvényében dolgozzák majd ki a megoldási javaslatot. Hogy ez mikor lesz, azt senki sem tudja megmondani.
További részletek az üggyel kapcsolatban IDE kattintva olvashatók.
