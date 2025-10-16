Egyedülálló kerékpáros szervizpont a Duna-parton tekerőknek

Az ősz különösen szép Rácalmáson, a folyóparti sétányok és kerékpárutak ideális lehetőséget kínálnak a friss levegőn való kikapcsolódásra. A város kerékpárosai kérésére az önkormányzat egy egyedülálló szervizpontot létesített, amely a Duna-part mellett található a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely előtt!

Egyedülálló szervízpont kerékpárosoknak a Duna-part mellett! Fotó: Az önkormányzat!

Duna-part és kerékpár!

Az új kerékpáros szervizpont lehetővé teszi a bringák gyors ellenőrzését, karbantartását, így a kerékpárosok biztonságosan és kényelmesen folytathatják útjukat a városban vagy a folyó menti útvonalakon. Az önkormányzat célja, hogy a kerékpáros közlekedést népszerűsítve, a természeti adottságokat kihasználva minél több embert ösztönözzön a szabadban való aktív kikapcsolódásra.

Kerékpárról csodálhatjuk a Duna-part csodáit! Forrás: Az önkományzat

A Duna-part látványával és a friss levegő biztosításával a városlakók és a turisták számára egyaránt vonzó célpont, ahol az új, egyedülálló szervizpont kényelmes és praktikus kiegészítőként szolgál, igazi „ajándék” a kerekezőknek.