Biciklisek figyelem!

1 órája

Egyedülálló kerékpáros szervizpont a Duna-parton tekerőknek

Címkék#szervizpont#kerékpárút#Duna-part

Rácalmás Duna-partján új, egyedülálló kerékpáros szervizpontot adtak át, amely különleges „ajándék” a városban és a folyóparton közlekedő bringások számára. Duna-part, kerékpár és élmény!

Bokányi Zsolt
Egyedülálló kerékpáros szervizpont a Duna-parton tekerőknek

Forrás: Az önkormányzat

Az ősz különösen szép Rácalmáson, a folyóparti sétányok és kerékpárutak ideális lehetőséget kínálnak a friss levegőn való kikapcsolódásra. A város kerékpárosai kérésére az önkormányzat egy egyedülálló szervizpontot létesített, amely a Duna-part mellett található a Vizi Gábor Vízitúra Megállóhely előtt!

Duna-part
Egyedülálló szervízpont kerékpárosoknak a Duna-part mellett! Fotó: Az önkormányzat! 

Duna-part és kerékpár! 

Az új kerékpáros szervizpont lehetővé teszi a bringák gyors ellenőrzését, karbantartását, így a kerékpárosok biztonságosan és kényelmesen folytathatják útjukat a városban vagy a folyó menti útvonalakon. Az önkormányzat célja, hogy a kerékpáros közlekedést népszerűsítve, a természeti adottságokat kihasználva minél több embert ösztönözzön a szabadban való aktív kikapcsolódásra. 

Kerékpárról csodálhatjuk a Duna-part csodáit! Forrás: Az önkományzat

A Duna-part látványával és a friss levegő biztosításával a városlakók és a turisták számára egyaránt vonzó célpont, ahol az új, egyedülálló szervizpont kényelmes és praktikus kiegészítőként szolgál, igazi „ajándék” a kerekezőknek.

 

