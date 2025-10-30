október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismét aktív

1 órája

Újjáalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Címkék#fórum#drog#kábítószer

Újjáalakuló ülést tartott a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum azzal a céllal, hogy csökkentsék a kábítószer kereskedelmet és fogyasztást kiemelten a fiatalkorúak körében.

Déri Brenda
Újjáalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ugyan korábban már működött a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, de egy ideje már nem tevékenykedett aktívan, így most a tagok úgy vélték, hogy ideje ismét összeállni és tenni a drogkereskedelem- és fogyasztás visszaszorításáért. 

drog
Mától ismét aktívan tevékenykedik a drogügyi fórum.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke az ülés kezdetén elmondta: a kormány év elején zéró toleranciát hirdetett a kábítószerkereskedelem- és fogyasztás terén, amely vármegyénk területén is számos problémát okozott és okoz a mai napig, Székesfehérváron, Ercsiben és Dunaújvárosban is voltak kábítószer terjesztéssel és használattal összefüggő esetek.

Drogfogások a megyében

Éppen a hónap elején írtunk arról, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egysége és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói egy látványos akció keretében csaptak le arra a fehérvári házaspárra, akiknek lakásán több bizonyítékot is lefoglaltak. Többek között kábítószergyanús anyagokat, üvegpipát, mobiltelefonokat és készpénzt találtak a lakásban.

Nem sokkal ezelőtt a megyei rendőrség összehangolt akció keretében ütött rajta a Baranya megyei kollégákkal egy baracsi férfin, illetve dunaújvárosi társain, akiknél 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint találtak, amelyeknek feketepiaci értéke közel 30 millió forint.

Droghasználat-és kereskedelem: zéró tolerancia

De az újjáalakuló ülésre visszatérve, az elnök hangsúlyozta: nemcsak a rendőrségnek feladata, hogy lépéseket tegyen a drogkereskedelem- és használat visszaszorításáért, hanem mindenki másnak is felelőssége, hogy a helyzet javuljon, hiszen számos gyermek és fiatalkorú is érintett.

Drogprevenciós programok

A fórum 15 taggal alakul újjá, melynek olyan társszervezetek is a tagjai, mint a tankerület, az önkormányzat vagy a szakképzési centrum. Velük és a rendőrséggel együttműködve a prevencióra helyezik a fő hangsúlyt, melyet jelentős források is segítik majd. 

Szabó Vendel rendőrfőkapitány arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt hónapokban több jelentős drogfogásuk volt, jóval több, mint az előző években. Ugyanakkor úgy látja, hogy a kábítószer problémát teljes mértékben megszüntetni nem lehet, így inkább kezelni kell és azért dolgozni, hogy visszaszoruljon. 

A bevezető után Molnár Krisztián ismertette a napirendi pontokat, majd kezdetét vette a tanácskozás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu