Újjáalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Ugyan korábban már működött a Fejér Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, de egy ideje már nem tevékenykedett aktívan, így most a tagok úgy vélték, hogy ideje ismét összeállni és tenni a drogkereskedelem- és fogyasztás visszaszorításáért.

Mától ismét aktívan tevékenykedik a drogügyi fórum.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke az ülés kezdetén elmondta: a kormány év elején zéró toleranciát hirdetett a kábítószerkereskedelem- és fogyasztás terén, amely vármegyénk területén is számos problémát okozott és okoz a mai napig, Székesfehérváron, Ercsiben és Dunaújvárosban is voltak kábítószer terjesztéssel és használattal összefüggő esetek.

Drogfogások a megyében

Éppen a hónap elején írtunk arról, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egysége és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói egy látványos akció keretében csaptak le arra a fehérvári házaspárra, akiknek lakásán több bizonyítékot is lefoglaltak. Többek között kábítószergyanús anyagokat, üvegpipát, mobiltelefonokat és készpénzt találtak a lakásban.

Nem sokkal ezelőtt a megyei rendőrség összehangolt akció keretében ütött rajta a Baranya megyei kollégákkal egy baracsi férfin, illetve dunaújvárosi társain, akiknél 6 kg amfetamint, fél kilogrammnál több heroint és kokaint találtak, amelyeknek feketepiaci értéke közel 30 millió forint.

Droghasználat-és kereskedelem: zéró tolerancia

De az újjáalakuló ülésre visszatérve, az elnök hangsúlyozta: nemcsak a rendőrségnek feladata, hogy lépéseket tegyen a drogkereskedelem- és használat visszaszorításáért, hanem mindenki másnak is felelőssége, hogy a helyzet javuljon, hiszen számos gyermek és fiatalkorú is érintett.

Drogprevenciós programok

A fórum 15 taggal alakul újjá, melynek olyan társszervezetek is a tagjai, mint a tankerület, az önkormányzat vagy a szakképzési centrum. Velük és a rendőrséggel együttműködve a prevencióra helyezik a fő hangsúlyt, melyet jelentős források is segítik majd.

Szabó Vendel rendőrfőkapitány arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt hónapokban több jelentős drogfogásuk volt, jóval több, mint az előző években. Ugyanakkor úgy látja, hogy a kábítószer problémát teljes mértékben megszüntetni nem lehet, így inkább kezelni kell és azért dolgozni, hogy visszaszoruljon.