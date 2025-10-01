Elképesztő digitális fejlődés előtt a Fejér déli települése!

A hónap elején lezárult az a kivitelezés, amelynek eredményeként Alsótöbörzsökön is elérhetővé válik a nagysebességű, szélessávú internet. A digitális fejlődés lépéseként, a FTTH (fiber to the home) technológiával kiépített hálózat hosszú távon biztosítja a legkorszerűbb megoldásokat a helyi lakosok, a kisvállalkozások és a közintézmények számára. A fejlesztés során mintegy 700 olyan címet fedtek le, ahol korábban nem állt rendelkezésre gigabites kapcsolat. Ezáltal a településrész bekapcsolódik a digitális felzárkóztatási programba, amelynek célja, hogy a vidéki háztartások is ugyanolyan minőségű szolgáltatásokhoz jussanak, mint a nagyvárosokban élők.

Digitális fejlődés a vármegye déli részén is! Fotó: Illusztráció: Pexels

Digitális fejlődés, jövőbe mutató fejlesztés!

A One Magyarország tájékoztatása szerint a következő hetekben az értékesítők személyesen keresik fel a lakókat, hogy bemutassák az elérhető csomagokat és segítsenek a szerződéskötésben. Az érdeklődők így első kézből kaphatnak választ arra, milyen költségekkel, szolgáltatási feltételekkel és előnyökkel jár az új hálózathoz való csatlakozás.

„Nagy lehetőség a helyiek számára”

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere közösségi oldalán számolt be a fejlesztés befejezéséről. Mint írta,

A beruházás jelentős előrelépést jelent a városrész életében, hiszen olyan családokhoz és cégekhez jut el a korszerű infrastruktúra, akik eddig hátrányt szenvedtek a digitális szolgáltatások elérhetőségében.

Országos tendencia, helyi előny

Az optikai hálózatépítés nemcsak Alsótöbörzsökön, hanem országszerte zajlik: a Telekom és más szolgáltatók is jelentős forrásokat fordítanak arra, hogy egyre több háztartás érje el a gigabites sebességet. A most átadott beruházás mérföldkő a városrész életében, hiszen a modern internethozzáférés nemcsak a mindennapi kommunikációt könnyíti meg, hanem a helyben működő vállalkozások és intézmények versenyképességét is növeli.