október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Online fejlődés

2 órája

Elképesztő digitális fejlődés előtt áll Fejér déli települése

Címkék#hálózat#Sárbogárd#gigabites#kommunikáció

Sárbogárd – Alsótöbörzsök településrészen befejeződött az optikai hálózat kiépítése. Digitális fejlődés, a beruházás révén közel 700 háztartás és több intézmény csatlakozhat a legmodernebb, gigabites sebességű internethez.

Feol.hu

A hónap elején lezárult az a kivitelezés, amelynek eredményeként Alsótöbörzsökön is elérhetővé válik a nagysebességű, szélessávú internet. A digitális fejlődés lépéseként, a FTTH (fiber to the home) technológiával kiépített hálózat hosszú távon biztosítja a legkorszerűbb megoldásokat a helyi lakosok, a kisvállalkozások és a közintézmények számára. A fejlesztés során mintegy 700 olyan címet fedtek le, ahol korábban nem állt rendelkezésre gigabites kapcsolat. Ezáltal a településrész bekapcsolódik a digitális felzárkóztatási programba, amelynek célja, hogy a vidéki háztartások is ugyanolyan minőségű szolgáltatásokhoz jussanak, mint a nagyvárosokban élők.

digitális fejlődés
Digitális fejlődés a vármegye déli részén is! Fotó: Illusztráció: Pexels

Digitális fejlődés, jövőbe mutató fejlesztés! 

A One Magyarország tájékoztatása szerint a következő hetekben az értékesítők személyesen keresik fel a lakókat, hogy bemutassák az elérhető csomagokat és segítsenek a szerződéskötésben. Az érdeklődők így első kézből kaphatnak választ arra, milyen költségekkel, szolgáltatási feltételekkel és előnyökkel jár az új hálózathoz való csatlakozás.

„Nagy lehetőség a helyiek számára”

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere közösségi oldalán számolt be a fejlesztés befejezéséről. Mint írta, 

A beruházás jelentős előrelépést jelent a városrész életében, hiszen olyan családokhoz és cégekhez jut el a korszerű infrastruktúra, akik eddig hátrányt szenvedtek a digitális szolgáltatások elérhetőségében.

Országos tendencia, helyi előny

Az optikai hálózatépítés nemcsak Alsótöbörzsökön, hanem országszerte zajlik: a Telekom és más szolgáltatók is jelentős forrásokat fordítanak arra, hogy egyre több háztartás érje el a gigabites sebességet. A most átadott beruházás mérföldkő a városrész életében, hiszen a modern internethozzáférés nemcsak a mindennapi kommunikációt könnyíti meg, hanem a helyben működő vállalkozások és intézmények versenyképességét is növeli.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu