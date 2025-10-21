Frissen Fejérből
1 órája
Diákok emlékeznek az 1956-os szabadságharc hőseire
Ünnepi műsort adnak a Csóri Mátyás Király Általános Iskola tanulói otóber 22-én, szerdán a csóri művelődési házban. Az 1956-os megemlékezésre mindenkit sokszeretettel várnak a szervezők.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét idéző iskolai megemlékezést tartanak Csórin október 22-én, szerdán 10.00 órakor a művelődési házban. A műsorban fellépnek a Csóri Mátyás Király Általáns Iskola tanulói.
