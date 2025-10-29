Tapsvihar a moziban: a Depeche Mode ismét meghódította Fehérvárt!

Egy biztos: nemcsak a mexikóiak, de a fehérváriak is úgy szeretik a Depeche Mode-ot, ahogy kevesen. Az új Depeche Mode: M című film október 28-i premierjén ugyanis a székesfehérvári Alba Pláza Cinema City-jében teltház volt – és még csak nem is ez volt a legnagyobb meglepetés. Merthogy az kisebb mértékben meglepő, hogy a rajongó úgy „gyűl” a „DM” hívására, mint vérszagra az éji vad, de az már nagy dolog, hogy a vetítés végén többször is tapsviharban tört ki a közönség!

A Depeche Mode: M film székesfehérvári vetítésén a közönség együtt énekelte a klasszikusokat, miközben Dave Gahan és a zenekar mexikói turnéjának képei újraélesztették a rajongók szenvedélyét

Forrás: jelenet a filmből

De ne szaladjunk ennyire előre! A film a kultikus zenekar mexikói Memento Mori turnéját dolgozza fel, amelyet háromszor is teltház előtt, kétszázezres közönségnek adott elő a banda, élén a ma is frenetikus Dave Gahan-nel. A mozi azonban több volt koncertfilmnél: Fernando Frías mexikói rendező ugyanis összekapcsolta azt a mexikóiak halálkultuszával, behozva a néző tudatába a mindenkit óhatatlanul felkavaró kérdéseket az élet értelméről, halálról, a világ változó állapotairól. Szép összekötésekkel, elgondolkodtató, néhol hangzatos gondolatmenetekkel kapta meg a néző a legtöbb Depeche Mode slágert, melyeket a mai tinédzserek aligha ismernek már, hiszen a rádiókban is ritkán, inkább csak feldolgozások formájában hallhatjuk őket. Nem is haragudhatunk tehát az ifjú hölgyre, aki a film előtt kimondani sem tudta a zenekar nevét, inkább csak mi, nézők érezhettük magunkat kicsit kilencvenes évekből itt maradt/visszatért aggastyánoknak. De nincs miért szégyenkezni, főleg, ha Dave-et nézzük a színpadon, aki 2023-ban húszéveseket megszégyenítő erővel és hévvel tolta le a koncertet, akkor 61 évesen.