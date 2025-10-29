október 29., szerda

Teltházas vetítés

1 órája

Tapsvihar a moziban: a Depeche Mode ismét meghódította Fehérvárt!

Címkék#koncertfilm#Depeche Mode#székesfehérvár

Lehet nosztalgia, lehet rajongás, de valami egészen különleges történt kedden este Székesfehérváron a Cinema Cityben. A Depeche Mode koncertfilmjének premierje ugyanis több volt egy mozielőadásnál: közösségi élmény, időutazás és érzelmi hullámvasút is egyben. A teltházas vetítésen a közönség együtt lélegzett a vásznon megjelenő zenekarral - a mexikói Memento Mori-turné képei és dallamai újra felébresztették mindazt, amiért generációk óta rajongunk Dave Gahanékért.

S. Töttő Rita

Egy biztos: nemcsak a mexikóiak, de a fehérváriak is úgy szeretik a Depeche Mode-ot, ahogy kevesen. Az új Depeche Mode: M  című film október 28-i premierjén ugyanis a székesfehérvári Alba Pláza Cinema City-jében teltház volt – és még csak nem is ez volt a legnagyobb meglepetés. Merthogy az kisebb mértékben meglepő, hogy a rajongó úgy „gyűl” a „DM” hívására, mint vérszagra az éji vad, de az már nagy dolog, hogy a vetítés végén többször is tapsviharban tört ki a közönség!

A Depeche Mode: M film székesfehérvári vetítésén a közönség együtt énekelte a klasszikusokat, miközben Dave Gahan és a zenekar mexikói turnéjának képei újraélesztették a rajongók szenvedélyét
Forrás: jelenet a filmből

De ne szaladjunk ennyire előre! A film a kultikus zenekar mexikói Memento Mori turnéját dolgozza fel, amelyet háromszor is teltház előtt, kétszázezres közönségnek adott elő a banda, élén a ma is frenetikus Dave Gahan-nel. A mozi azonban több volt koncertfilmnél: Fernando Frías mexikói rendező ugyanis összekapcsolta azt a mexikóiak halálkultuszával, behozva a néző tudatába a mindenkit óhatatlanul felkavaró kérdéseket az élet értelméről, halálról, a világ változó állapotairól. Szép összekötésekkel, elgondolkodtató, néhol hangzatos gondolatmenetekkel kapta meg a néző a legtöbb Depeche Mode slágert, melyeket a mai tinédzserek aligha ismernek már, hiszen a rádiókban is ritkán, inkább csak feldolgozások formájában hallhatjuk őket. Nem is haragudhatunk tehát az ifjú hölgyre, aki a film előtt kimondani sem tudta a zenekar nevét, inkább csak mi, nézők érezhettük magunkat kicsit kilencvenes évekből itt maradt/visszatért aggastyánoknak. De nincs miért szégyenkezni, főleg, ha Dave-et nézzük a színpadon, aki 2023-ban húszéveseket megszégyenítő erővel és hévvel tolta le a koncertet, akkor 61 évesen.

S miközben hallgattuk az Everything Counts, a Never Let Me Down Again vagy éppen a Personal Jesus memóriánkba és élettörténetünkbe égett slágereit, fel-felvillantak a kezdetek: az első szalagos kazetták, a szövegek silabizálása a kihajtogatható albumokban, a budapesti koncert, a fehérvári Depeche Mode klub a „kerék alatt”, a Káosz üzlet kínálata és azok a „DM diszkók”, amelyekben egészen biztosan a mostani alkotás közönsége is megfordult fiatalon. A film elementáris erővel hat, éppen ezért nehéz volt „együltő” helyben végignézni, hallgatni a másfél órát – s ahogy láttam, más is így volt ezzel. Merthogy sokkal többet kaptunk nosztalgiánál: ahogy a történet végén Gilgamesnek, úgy nekünk is talán leesik hamarosan az, mit is jelent valójában az „örök élet”. Amelyhez közülünk a legközelebb Dave Gahan juthat, ha úgy van, ahogy a rendező vélekedik a film legvégén. De bármi is volt a belső konklúziója a nézőnek, egy biztos: a legvégén mindenki pár évtizeddel fiatalabb szívvel hagyta el a mozi helyszínét…

 

 

