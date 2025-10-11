2 órája
Demján Sándorra emlékeztek Sárszentmihályon
Sárszentmihály kapujában 5 éve, 2020 októberében parkot neveztek el és szobrot avattak a 2018-ban elhunyt Demján Sándor emlékére. A községhez kötődött ugyanis első önálló vezetői tevékenységével, a Gorsium ÁFÉSZ elnökeként. A település ismert vállalkozása, a Masterplast csapata ezzel tisztelgett az egykori Főnök (munkatársai nevezték így) életműve előtt.
Demján Sándor szobránál Brückner István (b), Paizer Gordon, Nagyné Bányász Katalin, Pahola Géza és Nagy József helyezte el az emlékezés virágait
Fotó: V. Varga József
A Gorsium Emlékbizottság hívó szavára ismét összegyűltek az egykori áfészesek a településen. Demján Sándor szobránál Pahola Géza, az emlékbizottság elnöke és a karizmatikus üzletember egykori munkatársai, Brückner István, Paizer Gordon, Nagyné Bányász Katalin és Nagy József helyezte el az emlékezés virágait.
Már Sárszentmihályon is megmutatkozott az a teremtési vágy és képesség, az a gyakorlatias megvalósításra való törekvés, ami Demján Sándor egész munkásságát jellemezte. Előrelátó, ötletdús, jövőt tervező és építő vezető, igazi vállalkozói látnok volt! A hőskor, a legendás évek meghatározó, jellegzetes, összetéveszthetetlen egyéniségeként messze megelőzte korát: a pénzteremtés újdonságával, gazdasági és politikai bátorságával – így emlékeznek rá egykori munkatársai, pályatársai.
„Nekem ő testesíti meg a nagybetűs VÁLLALKOZÓT, aki bármilyen körülmények között és bármely korban virágzást képes elindítani mindazon területen, ahol felfokozott, magas szintű cselekvőképességgel alkot. Életútja méltó Széchenyi István, személyes példaképe örökségéhez” – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak még a szoboravatás kapcsán Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója.
„Demján Sándor lenyűgöző pályafutásának első önálló vezetői tisztsége Sárszentmihályhoz fűződik. Az egykori Gorsium ÁFÉSZ sikereinek pedig –reményeim szerint – méltó követője a Masterplast ezen a ma már rangosnak számító településen. Ezért határoztuk el, hogy az első igazán nagy Demján-alkotás helyszínén szoborral tisztelgünk emléke, munkássága előtt. Remélem, hogy az ő szellemisége sok mai vállalkozót ösztönöz korszakalkotó gondolatokra, és azok eltökélt megvalósítására.”
Az egész alakos szobor egy nyitott ajtó előtt ábrázolja Demján Sándort. „Ő volt az, aki egész élete során úttörő munkájával, határokat feszegető eltökéltségével, bátorságával nagyon sok ajtót kinyitott, kitárt, és mindenki számára nyitva is hagyta azokat” – fogalmazta meg az alkotó, Kocsis Balázs szobrászművész.
A park- és szoboravatás alkalmára, Demján Sándor – Aki nyitott a lehetőségekre címmel, egy kis kötet is napvilágot látott. „A visszaemlékezések, a történetek által, a személyes emlékek révén próbáltuk megidézni Demján Sándor alakját
úgy, ahogy a szívünkben, a lelkünkben él” – húzzák alá újra és újra az egykori áfészesek.
„Diákként nyulat tenyésztett, hogy legyen zsebpénze. Demján Sándor úgy jött a világra, hogy kódolva volt benne az üzletemberi szemlélet” – így emlékezett rá Tolnai László, a szabadbattyáni Pokol Pince néhai üzletvezetője, amikor a krónikásnak nyilatkozott. „A semmiből szinte forradalmi változásokat hozott, a vidéki kereskedelmi és vendéglátói hálózatot igyekezett városi szintre emelni. Csodálatos módon tudta lelkesíteni, motiválni az embereket, pozitív gondolkodással, okosan. Amit véghezvitt, az maga volt az országos nagykereskedelem; üzletkötőket foglalkoztatott, beszállítói hálózatot működtetett. Nem túlzok, amikor azt mondom: a Főnökben a kereskedelem és a vendéglátás Napóleonját tisztelhettük.”
DEMJÁN SÁNDOR (1943–2018)
Az üzletember, közgazdász és vállalkozó az államszocialista időkben a Skála-Coop vezetőjeként és az első magyar magántulajdonban lévő kereskedelmi bank, az MHB alapítójaként vált ismertté. A Skála áruházláncot 1973-ban indította el, alkotói tevékenységéhez fűződik a Pólus Center, a Westend City Center, a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház felépítése, a Prima Primissima-díj elindítása. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ügyvezető elnöke, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnöke volt. A budapesti városfejlesztésében betöltött munkásságáért 2003-ban díszpolgári címet kapott; a kultúráért, a rászorulók felkarolásának érdekében végzett munkája elismeréseként az Emberi Méltóság kitüntetésben részesült; 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend nagykeresztjét. A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként 2023-ban posztumusz Magyar Vállalkozói Nagydíjban részesült. Az ő nevét viseli a múlt évben bejelentett gazdasági program.