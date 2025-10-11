Demján Sándorra emlékeztek Sárszentmihályon

A Gorsium Emlékbizottság hívó szavára ismét összegyűltek az egykori áfészesek a településen. Demján Sándor szobránál Pahola Géza, az emlékbizottság elnöke és a karizmatikus üzletember egykori munkatársai, Brückner István, Paizer Gordon, Nagyné Bányász Katalin és Nagy József helyezte el az emlékezés virágait.

Már Sárszentmihályon is megmutatkozott az a teremtési vágy és képesség, az a gyakorlatias megvalósításra való törekvés, ami Demján Sándor egész munkásságát jellemezte. Előrelátó, ötletdús, jövőt tervező és építő vezető, igazi vállalkozói látnok volt! A hőskor, a legendás évek meghatározó, jellegzetes, összetéveszthetetlen egyéniségeként messze megelőzte korát: a pénzteremtés újdonságával, gazdasági és politikai bátorságával – így emlékeznek rá egykori munkatársai, pályatársai.

„Nekem ő testesíti meg a nagybetűs VÁLLALKOZÓT, aki bármilyen körülmények között és bármely korban virágzást képes elindítani mindazon területen, ahol felfokozott, magas szintű cselekvőképességgel alkot. Életútja méltó Széchenyi István, személyes példaképe örökségéhez” – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak még a szoboravatás kapcsán Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója.

„Demján Sándor lenyűgöző pályafutásának első önálló vezetői tisztsége Sárszentmihályhoz fűződik. Az egykori Gorsium ÁFÉSZ sikereinek pedig –reményeim szerint – méltó követője a Masterplast ezen a ma már rangosnak számító településen. Ezért határoztuk el, hogy az első igazán nagy Demján-alkotás helyszínén szoborral tisztelgünk emléke, munkássága előtt. Remélem, hogy az ő szellemisége sok mai vállalkozót ösztönöz korszakalkotó gondolatokra, és azok eltökélt megvalósítására.”

Az egész alakos szobor egy nyitott ajtó előtt ábrázolja Demján Sándort. „Ő volt az, aki egész élete során úttörő munkájával, határokat feszegető eltökéltségével, bátorságával nagyon sok ajtót kinyitott, kitárt, és mindenki számára nyitva is hagyta azokat” – fogalmazta meg az alkotó, Kocsis Balázs szobrászművész.

A park- és szoboravatás alkalmára, Demján Sándor – Aki nyitott a lehetőségekre címmel, egy kis kötet is napvilágot látott. „A visszaemlékezések, a történetek által, a személyes emlékek révén próbáltuk megidézni Demján Sándor alakját