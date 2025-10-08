október 8., szerda

Sikeres fejlesztések!

1 órája

Újabb 219 millió forint fejlesztés Dél-Fejérben: megújulnak közösségi terek, óvodák és önkormányzati épületek

Címkék#Alsószentiván#Szabadhídvégen#kazáncsere

Húsz település összesen 219 millió forint támogatásban részesült, amelyből játszóterek, óvodák, hivatalok és közösségi épületek újulnak meg, valamint új falubuszok és eszközök segítik majd a helyi feladatellátást. Dél-Fejér fejlesztései ismét lendületet kapnak!

Bokányi Zsolt
Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Újabb jelentős fejlődési hullám valósul meg a megye déli részén. Sikeresek Dél-Fejér fejlesztései, ahol 20 település összesen 219 millió forint támogatást nyert el különböző fejlesztési célokra. A forrásból olyan beruházások valósulnak meg, amelyek közvetlenül javítják a helyi közösségek életminőségét, óvodák korszerűsítésétől a játszóterek építéséig.

Dél-Fejér fejlesztései
 Dél-Fejér fejlesztései! Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Csőszön, Daruszentmiklóson, Előszálláson, Mátyásdombon, Mezőfalván, Mezőszilason, Soponyán és Szabadegyházán új vagy bővített játszóterek épülnek. Baracson új fogorvosi szék, Cecén orvosi eszközök segítik majd az ellátást, Lajoskomáromban pedig informatikai fejlesztés valósul meg a hivatalban és a könyvtárban.

Sikeresek Dél-Fejér fejlesztései!

Mezőkomáromban a kommunális eszközparkot korszerűsítik, Alsószentivánon kazáncsere történik a polgármesteri hivatalban, Igar-Vámban a közösségi ház újul meg, Szabadhídvégen nyílászárócsere, Vajtán pedig klimatizálás zajlik. A támogatások révén a települések nemcsak épületeiket és szolgáltatásaikat fejlesztik, hanem a helyi közösségek mindennapi életét is kézzelfoghatóan javítják.

Fontos fejlesztések valósulnak meg ismét Dél-Fejérben. Térségünk települései évről évre bizonyítják, hogy tudatosan élnek a pályázati lehetőségekkel és sikeresen fejlesztik közösségeiket.

– hangsúlyozta Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője. A Dél-Fejér fejlesztései című összefoglaló ismét megmutatja, hogy a kisebb településekben is van erő, összefogás és jövő.

 

