Daróczi Sándort egy szovjet tank gázolta halálra

De ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a kommunisták igyekeztek az egész forradalmi üzenetet megmásítani, a szabadságharc hőseiből gonosztevőket, aljas söpredékből példaképeket faragni. Ám hiába hazudtak tele évtizedeken át köteteket és tankönyveket, újságoldalakat a szorgalmas történelemhamisítók, a nép igaz fiai egyetlen pillanatra sem felejtették el az igazságot. De nézzük, pontosan mi történt Daróczi Sándorral 1956. október 27-én, Székesfehérváron.

Laczkó Gábor a pincegalériában ifjabb Daróczi Sándort kalauzolja

Forrás: feol.hu

A főhadnagy fiát, a már évek óta nyugdíjas korú ifjabb Daróczi Sándort a Vasvári Pál Általános Iskola pincegalériájában Laczkó Gábor igazgatóval, mesterpedagógussal vártuk. A székesfehérvári forradalmi napokról, a szabadságharc legszentebb mártírjáról, Tóth Ilonkáról szól a kiállítás, amelynek falai, tárgyak és fényképek között lépkedtünk, gondolatainkban kegyelettel adóztunk az ártatlanul felakasztott orvostanhallgató emléke előtt, majd Daróczi Sándor esetét elevenítettük fel.

Daróczi Sándor főhadnagy portréfotója és katonakönyve a pincegalériában

Forrás: feol.hu

– A vármegye legnagyobb, bestiális ötvenhatos hazugsága ez – jelentette ki Laczkó Gábor. – Az emberi tragédiából egy bábkormány igaztalan történetet barkácsolt magának, miután a szovjetek meggyilkoltak egy apukát. Az eset tökéletesen jellemzi Kádár gazember rendszerét, hiszen sokáig és sokan agyaltak rajta, hogy szándékosan eltorzított történetek szülessenek a forradalomról, hogy megmásítsák, bemocskolják a szabadságharc emlékét. Tehették, mert mindenki hallgatott. Vajon melyik család mert volna tiltakozni, mondván, hogy az nem úgy volt?

Tulipán Éva „A magyar Néphadsereg 1956-os vesztesége” című tanulmányában megtaláljuk a Daróczi Sándorra vonatkozó szűkszavú adatokat, de a szavak mögött elrejtőzik az ember, a sorstragédia. Az akkor hadnagyi rendfokozatban, híradó szakaszparancsnokként, a 9471-es számú alakulatnál szolgáló honvédtiszt 1929. augusztus 29-én született Berettyószentmártonban, olvassuk ki a táblázatból. Aztán az anyag rögzíti a tényt, a halál okát: Székesfehérváron, a balatoni műút mellett 1956. október 27-én egy szovjet harckocsi elgázolta. A kutató megjegyzi: „Nem egy katonát közülük az elmúlt rendszer mártírnak, saját hősi halottjának tekintett, ám az érdeklődő olvasó az elhunytak életéről és haláláról csupán sablonos, pártszerű, gyakran ugyanazokkal a részletekkel operáló és sokszor érezhetően hamis beszámolókat olvashatott.”