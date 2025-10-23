2 órája
Daróczi Sándort egy szovjet tank gázolta halálra
Három helyen is szerepel a neve Daróczi Sándornak Székesfehérváron, ahol az ötvenhatos áldozatokat vésték márványlapra, ám mindegyiken hadnagyként emlékeztetnek rá, hiszen a honvédtisztet Kádár János léptette elő posztumusz főhadnaggyá a halála után. Ez része volt annak a cinikus hazugságnak, amellyel meghamisították a férfi áldozatát.
De ezen nem lehet csodálkozni, hiszen a kommunisták igyekeztek az egész forradalmi üzenetet megmásítani, a szabadságharc hőseiből gonosztevőket, aljas söpredékből példaképeket faragni. Ám hiába hazudtak tele évtizedeken át köteteket és tankönyveket, újságoldalakat a szorgalmas történelemhamisítók, a nép igaz fiai egyetlen pillanatra sem felejtették el az igazságot. De nézzük, pontosan mi történt Daróczi Sándorral 1956. október 27-én, Székesfehérváron.
A főhadnagy fiát, a már évek óta nyugdíjas korú ifjabb Daróczi Sándort a Vasvári Pál Általános Iskola pincegalériájában Laczkó Gábor igazgatóval, mesterpedagógussal vártuk. A székesfehérvári forradalmi napokról, a szabadságharc legszentebb mártírjáról, Tóth Ilonkáról szól a kiállítás, amelynek falai, tárgyak és fényképek között lépkedtünk, gondolatainkban kegyelettel adóztunk az ártatlanul felakasztott orvostanhallgató emléke előtt, majd Daróczi Sándor esetét elevenítettük fel.
– A vármegye legnagyobb, bestiális ötvenhatos hazugsága ez – jelentette ki Laczkó Gábor. – Az emberi tragédiából egy bábkormány igaztalan történetet barkácsolt magának, miután a szovjetek meggyilkoltak egy apukát. Az eset tökéletesen jellemzi Kádár gazember rendszerét, hiszen sokáig és sokan agyaltak rajta, hogy szándékosan eltorzított történetek szülessenek a forradalomról, hogy megmásítsák, bemocskolják a szabadságharc emlékét. Tehették, mert mindenki hallgatott. Vajon melyik család mert volna tiltakozni, mondván, hogy az nem úgy volt?
Tulipán Éva „A magyar Néphadsereg 1956-os vesztesége” című tanulmányában megtaláljuk a Daróczi Sándorra vonatkozó szűkszavú adatokat, de a szavak mögött elrejtőzik az ember, a sorstragédia. Az akkor hadnagyi rendfokozatban, híradó szakaszparancsnokként, a 9471-es számú alakulatnál szolgáló honvédtiszt 1929. augusztus 29-én született Berettyószentmártonban, olvassuk ki a táblázatból. Aztán az anyag rögzíti a tényt, a halál okát: Székesfehérváron, a balatoni műút mellett 1956. október 27-én egy szovjet harckocsi elgázolta. A kutató megjegyzi: „Nem egy katonát közülük az elmúlt rendszer mártírnak, saját hősi halottjának tekintett, ám az érdeklődő olvasó az elhunytak életéről és haláláról csupán sablonos, pártszerű, gyakran ugyanazokkal a részletekkel operáló és sokszor érezhetően hamis beszámolókat olvashatott.”
– Mi kárvallottak vagyunk, mert apám meghalt és mi ott maradtunk hármasban – tépte fel a múlt ritkán megnyitott ládáját ifjabb Daróczi Sándor, aki 1955 novemberében született, azaz csupán 11 hónapos volt a tragédia idején. – Berettyóújfaluból származunk, az akkori Berettyószentmárton a mai városnak ma már az egyik része. Mi minden nyarat ott töltöttünk az apai nagyszülőknél, kis földjük volt, azon gazdálkodtak. Apu híradós katonatisztként Komáromban ismerkedett meg édesanyámmal, ugyanis anyuék ott éltek. Miután összeházasodtak az ötvenes évek elején, megszületett 1953-ban a nővérem, majd 1955 novemberében én, azaz a tragédia után anyám magára maradt egy egyéves és egy hároméves gyerekkel. Abban az időben ott laktunk a Velence Szálló mellett: ha átmentünk a járdán a Zichy liget felé, balra a sarkon van egy épület, a nagykapu fölött egy erkély. Őrzök egy fényképet, amin ott állunk a nővéremmel azon az erkélyen.
Daróczi Sándornak természetesen nem lehetnek emlékei az édesapjáról, arra nem elegendő tizenegy hónap. A haláláról azt tudja, hogy édesapja a Csúcsos-hegynél, a pákozdi elágazónál azon a végzetes napon, október 27-én már 72 órája szolgálatban volt, a forgalmat ellenőrizte beosztott katonáival. Már régen le kellett volna váltani, elfáradt, ezért ledőlt a földön, hogy aludjon egyet.
– Kapott egy levelet anyám az egyik katonától, aki akkor éjjel mellette állt – folytatta Daróczi Sándor. – Amikor az a katona leszerelt, fél évre rá merte csak megírni anyámnak az igazságot. Abban az szerepelt, hogy a honvéd rossz híreket kapott otthonról és apám egy ideig vigasztalta, de aztán lefeküdt. A város felől jött egy szovjet harckocsi, és amikor az ő magasságukba ért, rájuk fordult, gázt adott és teljes lendülettel át akart rajtuk hajtani. A többiek ébren voltak, el tudtak ugrani, apámon azonban átgázolt a tank. A halotti anyakönyvi kivonatban később azt olvastam, hogy „heveny idegrendszeri megrázkódtatás és a bal lábszár harckocsi által való összenyomatása” okozta a halálát.
Tehát sokkot kapott, jegyezte meg Laczkó Gábor, majd hozzátette, ritkaságnak számított, hogy leírták az igazat a halotti okiratban, amit egyébként később a városi levéltár bocsátott Daróczi Sándor rendelkezésére. A rendszer azonban hazudott egy nagyot, hiszen ez volt a lételeme.
– Apámat Komáromban temettük el, az anyai nagyszülők mellett nyugszik. Katonai dísztemetést kapott, évenként meglátogattuk és olyankor még meg is koszorúzták a sírját, mert megkapta a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérmet. Az „ellenforradalmárokra” fogták a gyilkosságot, azt írták a sírra, hogy „Az ellenforradalom elleni harcban hősi halált halt”. Ma már az szerepel a szöveg helyén, hogy „A Magyar Honvédség hősi halottja”. Amikor később új sírt akartunk csináltatni a Néphadsereggel, azt mondták, hogy nem tehetik, mert nem egyedül fekszik ott, mellette van anyai nagyanyám és nagyapám, ezért aztán megcsináltattuk mi. Anyám tíz évvel később férjhez ment, és született két húgom. Aztán miután elváltak a második férjétől, visszavette apám nevét, ezért édesanyám sírjára ez van írva: Daróczi Mária. A jelenlegi jogszabály szerint én nem vagyok hadiárva, pedig katonatiszt volt az apám, aki szolgálatteljesítés közben halt meg.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint országosan az 1956. október 23-át követő események során – a későbbi kivégzéseket nem számolva – mintegy 2700 ember halt meg, 78 százalékuk a fővárosban. Közel 20 ezren sebesüléssel megúszták a harcot és a különböző túlkapásokat. A székesfehérvári megemlékezéseken az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán 23 mártírra kell gondolnunk, íme a névsor: Bernáth Katalin, Csányi Éva, Gumpl József, Jóvári Imre, Kardos Pál, Versegi Jenő Béla, Adolf József, Babolcsai István, Berghammer József, Bodoki Pál, Daróczi Sándor, Farkas István, Fülöp Józsefné, Gánya Géza, Rajczi István, Herceg Tibor, Jáki István, Kéri János, Molnár Sándor, Nagy Rudolf, Németh László, Szabó János és Tánczos István.
– Én azóta is itt élek Székesfehérváron, a nővérem azonban visszatért Berettyóújfaluba, oda ment férjhez. Két fiam van, az egyik éppen ide, a Vasváriba járt, ahol most beszélgetünk. Három unokám született, mindannyian itt laknak a városban. Gödöllőn lettem okleveles mezőgazdasági gépészmérnök, de csak öt évig dolgoztam a szakmában, átnyergeltem és köztisztviselőként tevékenykedtem egészen a nyugdíjazásomig. Apám neve a városban három helyen is szerepel az emléktáblákon, hadnagyként írva, mert a halála után léptették elő főhadnaggyá. Otthon őrzöm erről az oklevelet Kádár János elemi iskolás színvonalú aláírásával.
Székesfehérváron nyolc magyar katona esett áldozatául a szovjet inváziónak, nevüket emléktábla őrzi. Huszonéves fiatalok voltak: Herceg Tibor főhadnagy, Daróczi Sándor főhadnagy, Németh László honvéd, Farkas István honvéd, Jáki István honvéd, Nagy Rudolf tizedes, Adolf József honvéd és Tánczos István honvéd. Közöttük ott van Daróczi Sándor neve, akinek halála körülményeit lényegében aljas módon elhazudta, visszájára fordította a kommunista történetírás.
