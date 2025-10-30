Leáll több államigazgatási rendszer

November 1-jén 21 órától ütemezett karbantartás miatt a Központi Azonosítási Ügynökön – KAÜ – keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető – derül ki a Kormányablak tájékoztatásából.

DÁP, Ügyfélkapu+: ideiglenes leállás

Továbbá azt is írják, hogy az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.

A leállásra egy előre tervezett informatikai karbantartás miatt kerül sor, amely a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is érinti.

Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra. A karbantartás idején a rendszerbe történő belépés kizárólag a KAÜ-n keresztül lehetséges, KAÜ-belépés nélkül pedig csak korlátozott ügyintézésre – például időpontfoglalásra, előregisztrációra vagy lejárt okmányok cseréjére – nyílik lehetőség.