Fagylaltkészítő verseny

33 perce

A legjobbak között méretteti meg magát a fehérvári cukrászmester

Damniczki Balázs, a fehérvári Damniczki Cukrászda cukrász- és fagylaltkészítő mestere Bolognából jelentkezett be a Carpigiani Gelato World Masters magyar döntőjéből.

Déri Brenda

Damniczki Balázs nem titkolt célja, hogy a versenyen a 9 magyar versenyző közül az első vagy a második helyen végezzen, az ugyanis egyenes utat jelent a 2026-os világbajnokságra. De mi is az a Carpigiani Gelato World Masters?

Damniczki
A 9 magyar legjobb között Damniczki Balázs.
Forrás: Magyar Cukrász Ipartestület

A világ egyik legrangosabb fagylaltkészítő versenye, melyre a világ különböző részeiről érkeznek fagylaltmesterek, hogy megmérettessék tudásukat és elnyerjék a Best Gelato Master in the World címet. 

A fehérvári Damniczki Cukrászda fagylaltkészítő mestere a legjobbak között

A verseny idén október 27. és 31. között zajlik a Carpigiani Gelato University székházában, ahol 17 európai országból 150 versenyző méri össze tudását az európai döntőn, majd annak továbbjutói képviselhetik az országukat a 2026-os világbajnokságon. A selejtezők 2022-ben indultak el világszerte és összesen 4000 fagylaltkészítő közül kerültek ki a legjobbak. A magyar fagylaltkészítők már régóta a világ élmezőnyéhez tartoznak, így idén már a magyar döntőt is Olaszországban rendezik meg, ahova 9 versenyző került be és a két legjobb képviselheti majd Magyarországot a 2026-os világbajnokságon – írja közösségi oldalán a Magyar Cukrász Ipartestület. 

Damniczki Balázs mellett a 9 magyar legjobb között van Tóth Norbert, Wilheim Dávid, Somodi János, Felsődiósi István, Pataki Ádám, Nagy László, Marsa Éva Heléna és Baranyi Balázs.

A döntő 17 órakor kezdődik szurkoljunk a fehérvári cukrásznak!


 


 

 

