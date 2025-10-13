Közösségek és magánszemélyek fogtak össze az alig egy éves dégi kislányért

Az alig több mint egy esztendős dégi kislányról még nyáron írtunk először, amikor tudomásunkra jutott, hogy gyűjtést szerveztek neki, mivel az orvosok rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak nála. Akkor az édesanya, Kitti megrendítő őszinteséggel mesélt arról, hogy hogyan vették észre az első baljós jeleket, majd hogyan kerültek gyakorlatilag egyik napról a másikra a Tűzoltó utcai gyermekklinikára, ahol nem sokkal később megkezdték Hanna kemoterápiás kezelését.

A daganattal küzdő kis Hannát rengetegen támogatják.

Forrás: Gábriel Kitti

Jótékonyági akciókkal segítik a daganatos kislány felépülését

Az azóta eltelt hónapokban közösségek és magánszemélyek fogtak össze, hogy segítsék a kislány gyógyulását. Ki-ki úgy, ahogy éppen tudta: jótékonysági sütivásár, internetes gyűjtés, olimpiai ereklye licitre bocsátása. Utóbbinak éppen a napokban járt le a határideje és a legnagyobb licit 100 ezer forint volt, így ezt az összeget ajánlották fel a családnak. De az anyagi segítségeken túl tárgyi felajánlások is szép számmal érkeztek az elmúlt időszakban. Illetve a múlt hétvégén tartott lajoskomáromi sütivásár is eredményes volt, melyen összesen közel 400 ezer forint gyűlt össze.

A hétvégi jótékonysági sütivásár.

Forrás: Gábriel Kitti

„Az elmúlt hónapokban annyi szeretetet, figyelmet és jóságot kaptunk, hogy még most is nehéz elhinni, mindez valóság. Minden egyes üzenet, minden sütemény, minden apró felajánlás mögött egy-egy szerető szív áll és ez a szeretet most hatalmas erőt ad nekünk” – írja közösségi oldalán az édesanya.