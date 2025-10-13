1 órája
Közösségek és magánszemélyek fogtak össze az alig egy éves dégi kislányért
Kedves, együttérző és segítő embereknek köszönhetően több százezer forint gyűlt össze a dégi kislány, Hanna részére.
Az alig több mint egy esztendős dégi kislányról még nyáron írtunk először, amikor tudomásunkra jutott, hogy gyűjtést szerveztek neki, mivel az orvosok rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak nála. Akkor az édesanya, Kitti megrendítő őszinteséggel mesélt arról, hogy hogyan vették észre az első baljós jeleket, majd hogyan kerültek gyakorlatilag egyik napról a másikra a Tűzoltó utcai gyermekklinikára, ahol nem sokkal később megkezdték Hanna kemoterápiás kezelését.
Jótékonyági akciókkal segítik a daganatos kislány felépülését
Az azóta eltelt hónapokban közösségek és magánszemélyek fogtak össze, hogy segítsék a kislány gyógyulását. Ki-ki úgy, ahogy éppen tudta: jótékonysági sütivásár, internetes gyűjtés, olimpiai ereklye licitre bocsátása. Utóbbinak éppen a napokban járt le a határideje és a legnagyobb licit 100 ezer forint volt, így ezt az összeget ajánlották fel a családnak. De az anyagi segítségeken túl tárgyi felajánlások is szép számmal érkeztek az elmúlt időszakban. Illetve a múlt hétvégén tartott lajoskomáromi sütivásár is eredményes volt, melyen összesen közel 400 ezer forint gyűlt össze.
„Az elmúlt hónapokban annyi szeretetet, figyelmet és jóságot kaptunk, hogy még most is nehéz elhinni, mindez valóság. Minden egyes üzenet, minden sütemény, minden apró felajánlás mögött egy-egy szerető szív áll és ez a szeretet most hatalmas erőt ad nekünk” – írja közösségi oldalán az édesanya.
