Gőzölős kávé, friss krémes és családi tradíció, Sárbogárd cukrászdája mesél! (Videó)

Ha Sárbogárd központjában járunk, szinte lehetetlen nem megállni a patinás Főtéri Cukrászda előtt. A műemlék jellegű épületben az 1970-es évek óta születnek a város legfinomabb süteményei, és itt dolgozik azóta is a hely legendás alakja, Szilágyi Béla cukrászmester. A mester története szorosan összefonódik a cukrászdával: ipari tanulóként kezdte még az ÁFÉSZ idejében, majd mesterré vált, később pedig családjával együtt átvette az üzlet működtetését.

A cukrászda egyik csodás terméke egyenesen a mestertől! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A krémes titka

Kevés olyan város van, amelynek saját édessége szinte fogalom. Sárbogárdon ez a krémes, amelynek receptje azóta változatlan, amióta Szilágyi először készítette a ’70-es években.

Amióta itt krémest főzök, mindig ugyanazokat az összetevőket használjuk. Ez a mi titkunk

– vallja Szilágyi mester mosolyogva. A vendégek generációk óta térnek vissza ezért a süteményért, amely a város egyik gasztronómiai jelképe lett.

Tradíció és változás a cukrászda életében

A cukrászat világa persze rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Új sütemények, modern alapanyagok, mentes termékek jelentek meg, de a Főtéri Cukrászda igyekszik megtartani a tradíciót is. „Ma már nem elég jó süteményt készíteni – el is kell kényeztetni a vendéget minden tekintetben” – vallja a cukrászmester.

A kávéfőző legendája

Évtizedeken át egy hatalmas, klasszikus gőzölős kávéfőző dolgozott a cukrászdában. Ez a régi masina nem csupán kávét készített, hanem különleges hangulatot adott az ott töltött perceknek. A gőz, a zaj, az atmoszféra és az abból fakadó sajátos ízélmény miatt sok vendég nemcsak süteményért, hanem éppen a kávézás élményéért is betért ide.

Egy nap a cukrászmester életében

Reggel hétkor már itt vagyunk, megbeszéljük a fiúkkal a teendőket, aztán mindenki megy a saját posztjára

– meséli a Főtéri Cukrászda vezetője. - Van, aki a krémest főzi, más a tortát tölti, én pedig szeletelem a süteményeket vagy kipakolom a pultba. Nem szeretem előre legyártani a dolgokat: ha egy tortát megrendelnek, aznap reggel töltjük, hogy frissen vigye haza a vendég. - A műhelyben nap mint nap ott van Szilágyi három fia, unokaöccse, és reményei szerint egyszer majd valamelyik unoka is átveszi a stafétát. Természetesen egy finom kávé mellett egy kedves beszélgetés alakult ki az üzlet vezetőjével, ami teljes hosszában podcast csatornánkon is meghallgatható.