2 órája
Gőzölős kávé, friss krémes és családi tradíció, Sárbogárd cukrászdája mesél! (Videó)
A Főtéri Cukrászda neve egybeforrt Sárbogárd történetével. A városi cukrászda nemcsak egy süteményekkel teli hely, hanem egy családi örökség és közösségi élmény, ahol a vendégeket immár több mint fél évszázada várja a város legédesebb titka.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Ha Sárbogárd központjában járunk, szinte lehetetlen nem megállni a patinás Főtéri Cukrászda előtt. A műemlék jellegű épületben az 1970-es évek óta születnek a város legfinomabb süteményei, és itt dolgozik azóta is a hely legendás alakja, Szilágyi Béla cukrászmester. A mester története szorosan összefonódik a cukrászdával: ipari tanulóként kezdte még az ÁFÉSZ idejében, majd mesterré vált, később pedig családjával együtt átvette az üzlet működtetését.
A krémes titka
Kevés olyan város van, amelynek saját édessége szinte fogalom. Sárbogárdon ez a krémes, amelynek receptje azóta változatlan, amióta Szilágyi először készítette a ’70-es években.
Amióta itt krémest főzök, mindig ugyanazokat az összetevőket használjuk. Ez a mi titkunk
– vallja Szilágyi mester mosolyogva. A vendégek generációk óta térnek vissza ezért a süteményért, amely a város egyik gasztronómiai jelképe lett.
Tradíció és változás a cukrászda életében
A cukrászat világa persze rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Új sütemények, modern alapanyagok, mentes termékek jelentek meg, de a Főtéri Cukrászda igyekszik megtartani a tradíciót is. „Ma már nem elég jó süteményt készíteni – el is kell kényeztetni a vendéget minden tekintetben” – vallja a cukrászmester.
A kávéfőző legendája
Évtizedeken át egy hatalmas, klasszikus gőzölős kávéfőző dolgozott a cukrászdában. Ez a régi masina nem csupán kávét készített, hanem különleges hangulatot adott az ott töltött perceknek. A gőz, a zaj, az atmoszféra és az abból fakadó sajátos ízélmény miatt sok vendég nemcsak süteményért, hanem éppen a kávézás élményéért is betért ide.
Egy nap a cukrászmester életében
Reggel hétkor már itt vagyunk, megbeszéljük a fiúkkal a teendőket, aztán mindenki megy a saját posztjára
– meséli a Főtéri Cukrászda vezetője. - Van, aki a krémest főzi, más a tortát tölti, én pedig szeletelem a süteményeket vagy kipakolom a pultba. Nem szeretem előre legyártani a dolgokat: ha egy tortát megrendelnek, aznap reggel töltjük, hogy frissen vigye haza a vendég. - A műhelyben nap mint nap ott van Szilágyi három fia, unokaöccse, és reményei szerint egyszer majd valamelyik unoka is átveszi a stafétát. Természetesen egy finom kávé mellett egy kedves beszélgetés alakult ki az üzlet vezetőjével, ami teljes hosszában podcast csatornánkon is meghallgatható.
– Emlékszik még, milyen volt, amikor ipari tanulóként először belépett ebbe a műhelybe?
– Persze. Nagyon fiatal voltam, de már akkor éreztem, hogy ez az én világom. Az első krémest még félve főztem, de szerencsére sikerült. Azóta is ugyanazon a recepten dolgozom.
– Mit tart a legfontosabbnak a cukrászmesterségben?
– A frissességet és a pontosságot. Én nem szeretek előre dolgozni. A torta aznap készül, amikor rendelik. Így tudjuk garantálni, hogy amit a vendég hazavisz, az igazán jó legyen.
– Van olyan sütemény, ami személyesen is közel áll Önhöz?
– Kimondott kedvencem nincs, de ha levágok egy szelet dobostortát és teszek rá egy kis tejszínhabot… azt nagyon szeretem.
A Főtéri Cukrászda ma már nem csupán egy hely, ahol süteményt vásárolhatunk, hanem része Sárbogárd identitásának. Egy család története, ahol a mesterség apáról fiúra öröklődik, és ahol minden nap újra megszületik a város legendás krémese.