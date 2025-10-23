Kis falu, nagy meglepetés: nemzetközi vendégek érkeztek a fesztiválra

A IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál szervezése hetekkel korábban kezdődött, a Csóri Csuka Dalkör és a Csipkebogyó Citerazenekar rengeteg munkát fektetett a rendezvény sikeres lebonyolításába. A támogatóktól kapott sütemények, italok és anyagi hozzájárulások nagyban hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. A fellépőket emléklappal és mézeskalács ajándékkal köszöntötték, a színpadi műsorok előtt pedig már színvonalas előadásokkal hangolták a közönséget.

Határon túlról is érekztek fellépők a IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztiválra

Fotó: Horváth Lajos

Különleges programok és hagyományőrzés

A Csóri Csuka Népzenei Fesztiválon minden évben jelen van a Nemzet Zászlaja és egy 1848-as hitelesített ágyú, amelyet Bihari-Lukács Sándor mutatott be korhű viseletben, a déli harangszó kíséretében. Az Ősi Kovács Alkotóműhely elnökének szavalatai – Sajó Sándor: Magyarnak lenni és Vass Albert: Üzenet haza – tovább emelték a rendezvény hangulatát.

A Balatonalmádi Nyugdíjas Egyesület Borostyán Népdalköre, a Parázs Banda, a Pentelei Kéknefelejcs Dalkör és a Lámpás Citerazenekar (Szlovákia) első alkalommal vett részt a fesztiválon – mindannyian színvonalas műsorral ajándékozták meg a közönséget. A fesztivál mindig lehetőséget biztosít új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására a népzene és hagyományőrzés jegyében.

Déli 12-00 órakor kezdődtek a színpadi műsorok Borics Mihály polgármester nyitóbeszédével, valamint a Csóri Csuka Dalkör Él a magyar mindörökké című dalával. A fellépők – köztük tárogatóval, citerával, népdalokkal és tánccal – egyedi, különleges produkciókkal szórakoztatták a közönséget.