Kis falu, nagy meglepetés: nemzetközi vendégek érkeztek a fesztiválra
Október 11-én zajlott le a IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál 24 fellépővel és mintegy 350 vendéggel belföldről és külföldről egyaránt. A rendezvény a Csóri Csuka Dalkör és a Csipkebogyó Citerazenekar szervezésében valósult meg, és kiemelkedően sikeresnek bizonyult. A látogatók élőzenét, táncokat, szavalatokat és autentikus népzenei élményeket szereztek a nap során.
A IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál szervezése hetekkel korábban kezdődött, a Csóri Csuka Dalkör és a Csipkebogyó Citerazenekar rengeteg munkát fektetett a rendezvény sikeres lebonyolításába. A támogatóktól kapott sütemények, italok és anyagi hozzájárulások nagyban hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. A fellépőket emléklappal és mézeskalács ajándékkal köszöntötték, a színpadi műsorok előtt pedig már színvonalas előadásokkal hangolták a közönséget.
Különleges programok és hagyományőrzés
A Csóri Csuka Népzenei Fesztiválon minden évben jelen van a Nemzet Zászlaja és egy 1848-as hitelesített ágyú, amelyet Bihari-Lukács Sándor mutatott be korhű viseletben, a déli harangszó kíséretében. Az Ősi Kovács Alkotóműhely elnökének szavalatai – Sajó Sándor: Magyarnak lenni és Vass Albert: Üzenet haza – tovább emelték a rendezvény hangulatát.
A Balatonalmádi Nyugdíjas Egyesület Borostyán Népdalköre, a Parázs Banda, a Pentelei Kéknefelejcs Dalkör és a Lámpás Citerazenekar (Szlovákia) első alkalommal vett részt a fesztiválon – mindannyian színvonalas műsorral ajándékozták meg a közönséget. A fesztivál mindig lehetőséget biztosít új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására a népzene és hagyományőrzés jegyében.
Déli 12-00 órakor kezdődtek a színpadi műsorok Borics Mihály polgármester nyitóbeszédével, valamint a Csóri Csuka Dalkör Él a magyar mindörökké című dalával. A fellépők – köztük tárogatóval, citerával, népdalokkal és tánccal – egyedi, különleges produkciókkal szórakoztatták a közönséget.
IV. Csóri Csuka Népzenei FesztiválFotók: Horváth Lajos
A IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál fellépői
- Vincze Tamás (tárogató)
- Bihari- Lukács Sándor (előadás)
- Erdélyi Tibor (vers)
- Borostyán Népdalkör (Balatonalmádi)
- Lámpás Citerazenekar – Szlovákia, Nyárasd
- Rokolya Néptánccsoport – Peremarton
- Kocsán István – Sárszentmihály
- Vilonyai Népdalkör – Vilonya
- Csipkebogyó Duó – Csór
- Ó-Borbála Hagyományőrző Egyesület – Sárkeresztes
- Abajka Citerazenekar – Pákozd
- Pentelei Kéknefelejcs Dalkör – Dunaújváros
- Csipkebogyó Citerazenekar – Csór
- Csóri Csuka Dalkör – Csór
- Bokréta Hagyományőrző Egyesület – Buzsák
- Délibáb Magyar Művelődési Egyesület – Szerbia, Zenta
- Ősi Dalkör – Ősi
- Parázs Banda – Budapest
- Szilaj Citerazenekar – Kiskunhalas
- Kenyeri Rábamenti Citerazenekar - Kenyeri
- Szili Linkószer Citerazenekar – Szil
- Online citerások – Kiskunhalas
- Bogyoszlói Férfi Dalkör – Bogyoszló
- Pinka Zenekar – Hajmáskér
Búcsú és jövő évi tervek
A fellépések után bőséges vacsorával és éjszakába nyúló örömzenéléssel köszönték meg a vendégek részvételét. A visszajelzések alapján a fesztivál fantasztikus élményt nyújtott, és jövőre új helyszínen, még több résztvevővel és új barátságokkal várják az érdeklődőket. A következő, V. Csóri Csuka Népzenei Fesztivált 2026. október 10-én rendezik meg.
