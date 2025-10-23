október 23., csütörtök

Váratlan siker

1 órája

Kis falu, nagy meglepetés: nemzetközi vendégek érkeztek a fesztiválra

Október 11-én zajlott le a IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál 24 fellépővel és mintegy 350 vendéggel belföldről és külföldről egyaránt. A rendezvény a Csóri Csuka Dalkör és a Csipkebogyó Citerazenekar szervezésében valósult meg, és kiemelkedően sikeresnek bizonyult. A látogatók élőzenét, táncokat, szavalatokat és autentikus népzenei élményeket szereztek a nap során.

Munkatársunktól
Kis falu, nagy meglepetés: nemzetközi vendégek érkeztek a fesztiválra

A IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál  szervezése hetekkel korábban kezdődött, a Csóri Csuka Dalkör és a Csipkebogyó Citerazenekar  rengeteg munkát fektetett a rendezvény sikeres lebonyolításába. A támogatóktól kapott sütemények, italok és anyagi hozzájárulások nagyban hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. A fellépőket emléklappal és mézeskalács ajándékkal köszöntötték, a színpadi műsorok előtt pedig már színvonalas előadásokkal hangolták a közönséget.

IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál
Határon túlról is érekztek fellépők a IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztiválra
Fotó: Horváth Lajos

Különleges programok és hagyományőrzés

A Csóri Csuka Népzenei Fesztiválon minden évben jelen van a Nemzet Zászlaja és egy 1848-as hitelesített ágyú, amelyet Bihari-Lukács Sándor mutatott be korhű viseletben, a déli harangszó kíséretében. Az Ősi Kovács Alkotóműhely elnökének szavalatai – Sajó Sándor: Magyarnak lenni és Vass Albert: Üzenet haza – tovább emelték a rendezvény hangulatát.

A Balatonalmádi Nyugdíjas Egyesület Borostyán Népdalköre, a Parázs Banda, a Pentelei Kéknefelejcs Dalkör és a Lámpás Citerazenekar (Szlovákia) első alkalommal vett részt a fesztiválon – mindannyian színvonalas műsorral ajándékozták meg a közönséget. A fesztivál mindig lehetőséget biztosít új barátságok és hosszú távú kapcsolatok kialakítására a népzene és hagyományőrzés jegyében.

Déli 12-00 órakor kezdődtek a színpadi műsorok Borics Mihály polgármester nyitóbeszédével, valamint a Csóri Csuka Dalkör Él a magyar mindörökké című dalával. A fellépők – köztük tárogatóval, citerával, népdalokkal és tánccal – egyedi, különleges produkciókkal szórakoztatták a közönséget.

IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál

Fotók: Horváth Lajos

A IV. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál fellépői

  • Vincze Tamás (tárogató)
  • Bihari- Lukács Sándor (előadás)
  • Erdélyi Tibor (vers)
  • Borostyán Népdalkör (Balatonalmádi)
  • Lámpás Citerazenekar – Szlovákia, Nyárasd
  • Rokolya Néptánccsoport – Peremarton 
  • Kocsán István – Sárszentmihály
  • Vilonyai Népdalkör – Vilonya
  • Csipkebogyó Duó – Csór
  • Ó-Borbála Hagyományőrző Egyesület – Sárkeresztes
  • Abajka Citerazenekar – Pákozd 
  • Pentelei Kéknefelejcs Dalkör – Dunaújváros
  • Csipkebogyó Citerazenekar – Csór
  • Csóri Csuka Dalkör – Csór
  • Bokréta Hagyományőrző Egyesület – Buzsák
  • Délibáb Magyar Művelődési Egyesület – Szerbia, Zenta
  • Ősi Dalkör – Ősi 
  • Parázs Banda – Budapest 
  • Szilaj Citerazenekar – Kiskunhalas
  • Kenyeri Rábamenti Citerazenekar - Kenyeri 
  • Szili Linkószer Citerazenekar – Szil
  • Online citerások – Kiskunhalas 
  • Bogyoszlói Férfi Dalkör – Bogyoszló
  • Pinka Zenekar – Hajmáskér 

Búcsú és jövő évi tervek

A fellépések után bőséges vacsorával és éjszakába nyúló örömzenéléssel köszönték meg a vendégek részvételét. A visszajelzések alapján a fesztivál fantasztikus élményt nyújtott, és jövőre új helyszínen, még több résztvevővel és új barátságokkal várják az érdeklődőket. A következő, V. Csóri Csuka Népzenei Fesztivált 2026. október 10-én rendezik meg.

A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
