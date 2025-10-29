„Egy apa álma, ami közösséggé lett” – Öt éve működik a Csodás Jövő Egyesület

A Csodás Jövő Egyesület alapítója és elnöke, Cseh László nemcsak egy szervezetet, hanem egy otthont teremtett, olyat, ahol az értelmi fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok nap mint nap szeretetben, biztonságban és elfogadásban élhetik meg mindennapjaikat.

A Csodás Jövő Egyesület elnöke, Cseh László! Fotó: Bokányi Zsolt

A kezdetekről beszélgetve Cseh László őszintén mesélt: az első gyermeke oxigénhiányosan született, állandó ápolásra szorul. Ez az élettapasztalat indította el benne a gondolatot, hogy más családoknak is segíteni szeretne, akik hasonló helyzetben élnek.

Hosszú gondolkodás és imádság után döntöttem úgy, hogy létrehozok egy olyan helyet, ahol ezek a gyermekek nemcsak ellátást kapnak, hanem valódi közösségre találnak

– mondta az egyesület elnöke. Az első lépéshez nem volt szükség pályázatokra vagy épületekre, hiszen Cseh László saját otthonát ajánlotta fel a célra. Ez az épület ad most is helyet annak a több mint tíz fiatalnak, akik az Egyesület gondozásában, napi foglalkozásokon, terápiákon és közös programokon vesznek részt.

Minden nap a fejlődésről és az elfogadásról szól.Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Mindennapok szeretetben és türelemben: Csodás Jövő

A Csodás Jövő Egyesületben minden nap a fejlődésről és az elfogadásról szól. A gondozók, önkéntesek és szülők közösen dolgoznak azért, hogy a gyermekek képességeikhez mérten minél teljesebb életet élhessenek.

Minden napunk ajándék – a gyerekek mosolya, egy újabb apró siker, egy ölelés. Ezek azok a pillanatok, amelyekből erőt merítünk

– fogalmazott Cseh László. Az egyesület évről évre egyre több támogatót és barátot vonz, programjaik – mint az idei „Születésnapi Hála Gála” – már a térség egyik legszebb közösségi eseményévé váltak. Az ünnepségen elhangzott egy gondolat, amely szinte mottóvá vált:

Mindannyian külön-külön mások, de együtt teljes egységet alkotnak. Nem keresnek hibákat egymásban, inkább segítik és kiegészítik egymást. Együtt élik meg a mindennapok pillanatait.

Egy álom, ami tovább nőtt

A jövő terveiről szólva az elnök elárulta: nagy álma, hogy idővel egy lakóparkot hozzanak létre, ahol a sérült gyermekek és családjaik együtt élhetnek, támogatva egymást a mindennapokban.

– Olyan helyet szeretnénk, ahol nemcsak a gyermekek kapnak otthont, hanem a családok is. Ahol közösségben, szeretetben élhetnek – mondta meghatottan.