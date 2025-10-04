Évfordulót ünnepel Cser-Palkovics András, üzent a fehérváriaknak

Kedves Fehérváriak! 15 évvel ezelőtt, Önök ezen a napon választottak meg először közös otthonunk polgármesterének. Azóta is minden nap óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy városunkért, a közösségért dolgozhatok. Hálás vagyok mindenkinek, aki bízott bennem, aki támogat, aki munkájával segít ebben a szolgálatban. Köszönöm! Székesfehérvár, Mindörökké!