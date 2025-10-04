október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

2 órája

Évfordulót ünnepel Cser-Palkovics András, üzent a fehérváriaknak

Címkék#hála#bejegyzés#Cser-Palkovics András#évforduló#város

Jeles évfordulót ünnepel Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András közösségi oldalán írt szívhez szóló sorokat a fehérváriaknak.

Feol.hu

Cser-Palkovics Andrást 15 évvel ezelőtt október 4-én választották meg először Székesfehérvár polgármesterének. 

Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics Andrást 15 évvel ezelőtt választották meg először Székesfehérvár polgármesterének
Fotó: Feol-archív

Évfordulót ünnepel Cser-Palkovics András

A városvezető közösségi oldalán emlékezett meg az évfordulóról, s mondott köszönetet a fehérváriaknak: 

Kedves Fehérváriak! 15 évvel ezelőtt, Önök ezen a napon választottak meg először közös otthonunk polgármesterének. Azóta is minden nap óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy városunkért, a közösségért dolgozhatok. Hálás vagyok mindenkinek, aki bízott bennem, aki támogat, aki munkájával segít ebben a szolgálatban. Köszönöm! Székesfehérvár, Mindörökké!

– írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu