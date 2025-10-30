október 30., csütörtök

Feol podcast

21 perce

Egy megható történet hitről, szeretetről és emberi kitartásról

Címkék#feol podcast#szeretet#Cseh László#hit#otthon

Bokányi Zsolt
Egy megható történet hitről, szeretetről és emberi kitartásról

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Podcast csatornánk és Bokányi Zsolt vendége  Cseh László, a Csodás Jövő Egyesület alapítója volt. László őszintén mesélt arról, hogyan született meg ez a kezdeményezés, és mi adott neki erőt és inspirációt, hogy belekezdjen. 

cseh lászló
A Csodás Jövő Egyesület elnöke, Cseh László!
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Ahogy elmondta, az első gyermekük oxigénhiányosan született, és ez a személyes élmény indította el azon az úton, hogy létrehozzon egy olyan nappali ellátó otthont, ahol értelmi és más fogyatékkal élő gyermekek szeretetteljes környezetben élhetik mindennapjaikat. Cseh László a saját házát ajánlotta fel erre a célra, itt gondozzák ma is a több mint tíz gyermeket, akiknek élete valóban megváltozott. A beszélgetés során arról is mesélt, hogy legnagyobb álma egy olyan lakópark létrehozása, ahol a sérült gyermekek és családjaik együtt élhetnek, támogatva egymást a mindennapokban. Ahogy László fogalmazott:

Minden napunk ajándék. Hálásak vagyunk mindenkinek, de leginkább az Úristennek, aki tenyerén hordoz minket, és kegyelmére építve tervezzük a jövőt.

Egy megható történet hitről, szeretetről és emberi kitartásról.

 

A dosszié további cikkei
